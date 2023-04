"Silence dans les champs", le livre-enquête qui dénonce l'Agrobusiness en Bretagne

C'est un livre qui va faire du bruit en Bretagne. "Silence dans les Champs" (Arthaud), l'enquête fleuve du journaliste breton Nicolas Legendre. Le correspondant du journal Le Monde en Bretagne dresse les contours de l'agrobusiness breton. Fruit d'un travail de sept ans, 300 personnes se sont confiées à lui, parmi lesquelles des agriculteurs, des salariés d'abattoirs, des élus ou encore des représentants de syndicats agricoles. Il était l'invité des France Bleu de Bretagne, ce mercredi 12 avril.

France Bleu : Vous dites que cette enquête a peut-être débuté dans votre enfance, au coin de la table familiale, vous qui êtes fils de paysans... Tout petit, vous aviez décelé qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans ce système ?

Nicolas Legendre : (rires) J'étais trop jeune pour pouvoir déceler ce genre de subtilité. Mais en tout cas, j'ai effectivement grandi dans cette ambiance, dans cette atmosphère et j'ai grappillé des choses à propos du remembrement, de la PAC, de la paye de lait, de la laiterie aussi. Et le sentiment qui se dégageait, c'est qu'il y avait des rapports de force qui étaient en place, et qui n'étaient pas forcément équilibrés.

Au cœur du système breton, il y a le productivisme, un modèle poussé par tout un tas d'acteurs, cela va de la puissante FNSEA aux coopératives en passant par les banques et les politiques. Tout ça est un système bien huilé ?

C'est bien huilé et en même temps, c'est informel parce qu'il n'y a pas de monsieur productivisme qu'on pourrait aller voir quand on a une plainte à déposer. C'est vraiment quelque chose d'assez nébuleux qui regroupe à la fois des personnalités et des entités qui regroupent des instances privées, des firmes, des structures coopératives, mais aussi des instances étatiques, des syndicats. C'est tout cet ensemble qui fait système. C'est aussi pour ça que c'est difficile à appréhender. Ce n'est pas un bloc monolithique, il n'y a pas un représentant du système. C'est plus compliqué que ça.

"Silence dans les champs", l'enquête sur l'agrobusiness breton signée Nicolas Legendre sort ce mercredi 12 avril. - Editions Arthaud

Vous remontez aux années 1950, quand le système de l'agro-industrie a été développé en Bretagne. C'est un mythe quand on dit qu'il fallait nourrir la France où on ne pouvait pas faire autrement ?

Ce n'est pas un mythe dans le sens où la France sort exsangue de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les derniers tickets de rationnement, c'est 1949. Mais le productivisme agro-industriel est vraiment mis sur orbite plus de dix ans plus tard, au début des années 1960. Quand on dit que de toute façon, on ne pouvait faire que comme ça parce qu'il fallait nourrir la France après la guerre, c'est à moitié vrai, à moitié faux. De ce point de vue là, oui, ça peut relever du mythe mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y avait déjà des propositions différentes sur la table dès les années 1950, notamment des propositions en agroécologie, en élevage laitier, en système herbager. Des propositions qui étaient beaucoup plus circulaires en termes de fonctionnement que ce qui s'est imposé comme le modèle dominant par la suite.

Ça ne s'est pas mis en place parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent à gagner ?

Parce qu'il y a une machine extrêmement puissante qui se met en place, un entrelacs d'intérêts économiques, politiques et effectivement, de personnes et d'entités. Il y a une culture du silence en Bretagne autour de certaines dérives, autour de certaines conséquences négatives de ce modèle dominant. Ça, c'est certain. Et puis il y a des choses qui ont été mises sous le tapis, ce sont mes interlocuteurs qui me le disent, parce qu'il fallait aller de l'avant, avancer tous en commun pour faire évoluer la Bretagne et assurer son développement économique.

Vous parlez d'un système à deux vitesses. Certains subissent des pressions quand d'autres ont des passe-droits. Il y a ce que vous appelez des "heureux élus" et les autres, ceux qui souffrent du productivisme, qui sont plongés dans l'endettement, beaucoup n'en voient pas le bout et parlent d'esclavagisme.

Effectivement, on peut se poser des questions sur les caractères féodaux dans le fonctionnement de l'agro-industrie et dans les rapports avec les exploitants agricoles. Après, on a des éléments objectifs : les chiffres de suicides sont les plus importants dans cette profession en France, l'âge moyen est de 50 ans, c'est énorme. Et puis, c'est également la difficulté de reprise des fermes acquises qui sont mises en vente avec des personnes qui partent en retraite.