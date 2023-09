Sixtine, le veau qui avait six pattes, arrive dans le Vercors pour échapper à l'abattoir

Son cas avait fait réagir sur les réseaux sociaux dans l'été. Sixtine, petit veau femelle, souffrait d'une maladie rarissime. Avec ses six pattes, elle était atteinte de polymélie, maladie qui touche un veau sur 25.000. Son éleveur l'a fait opérer, avant de destiner l'animal à l'abattoir. Mais quand l'histoire de l'animal a été connue, une pétition a été lancée, plusieurs associations se sont mobilisées pour rapatrier le veau , qui arrive finalement ce dimanche dans une ferme du Vercors.

Un lieu tenu secret... Pourquoi ?

Un rapatriement rendu possible par une association en particulier : l'OABA , pour Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoir. Depuis 1993, elle intègre ces animaux à son troupeau du bonheur, 560 animaux de ferme (veaux, vaches, cochons, poules, porcs, chevaux, ânes) qui vivent jusqu'à leur mort naturelle dans 40 fermes partenaires, dont 8 en Isère.

L'OABA agit de manière légale, via les services vétérinaires et la gendarmerie. Dans le cas de Sixtine, son éleveur "a été ouvert à notre proposition et a bien voulu changer la destinée de ce veau qui était initialement l'abattoir" se réjouit Audrey Groensteen, responsable communication de l'association.

Mais l'OABA refuse pourtant de donner le lieu précis de la ferme iséroise concernée : "Dans certains cas, on a eu des éleveurs qui ont voulu récupérer leurs animaux par la force, contre l'avis de justice bien sûr, et qui se sont montrés violents envers nos hébergeurs partenaires. Donc dorénavant, par mesure de sécurité, on ne donne plus les adresses des fermes partenaires. On essaie aussi de protéger l'animal des curieux". Le collectif se borne à indiquer que la ferme se trouve "au pied du Vercors".

L'animal va bien selon l'OABA. "Il faut bien avouer effectivement que dans son malheur, Sixtine a eu de la chance. Et c'est aussi pour ça qu'on est intervenu. Elle avait déjà eu cette première chance d'avoir survécu à une opération chirurgicale extraordinaire. Il aurait été, selon nous, plutôt absurde de l'envoyer à l'abattoir, vu cette survie exceptionnelle."