Skydetect, l'appli qui aide les cultivateurs face à la grêle

Chantelouve, Chavanay, France

Skydetect est l'application-clé pour protéger les cultures de la grêle. Elle fonctionne grâce à un radar qui détecte les précipitations. Sur le téléphone, l'outil numérique ressemble à une carte, sur laquelle apparaissent les nuages de grêle une fois détectés.

Le viticulteur ou l'arboriculteur consulte la carte et l'avancée de l'orage en temps réel sur son smartphone. Si l'orage se rapproche de ses cultures, le cultivateur peut lancer des ballons d'hélium, qui transportent une torche contenant des sels hygroscopiques. Une fois atteints les 600 m d'altitude, la torche flambe et libère ce produit, qui transforme alors la grêle en pluie.

La grêle, le fléau du cultivateur

Roland Grangier est viticulteur à Chantelouve, près de Chavanay, et président de l'association de lutte contre la grêle en Pilat Rhodanien. C'est un pionnier de l'installation de Skydetect dans la zone à cheval entre la Loire, le Rhône, l'Isère et l'Ardèche. Pour une bonne raison : "On a de plus en plus d'orages de grêle, qui cassent aussi bien les cultures que les bâtiments. Skydetect permet d’atténuer notamment ces orages avec de très gros grêlons."

Dans la zone, 32 cultivateurs sont tireurs de ballons. Les fusées à explosif ont été interdites car trop dangereuses et les canons à ultrasons sont trop bruyants. La lutte contre la grêle avec des ballons a un coût : 350€ par lancement, soit en moyenne 700€ à chaque orage. Une centaine de tirs a déjà été effectué dans la zone depuis le début de l'année.