Le bistrot-épicerie SO France à Singapour sera inauguré ce mercredi à 17h30 heure locale (10h30 heure française). Il va mettre en valeur la cuisine du Sud-Ouest et les produits de Nouvelle-Aquitaine puisque le projet a été mené par l’AANA, l’Agence de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le groupe coopératif InVivo, qui regroupe plus de 3.000 agriculteurs et coopératives et possède notamment les marques Gamm Vert ou Jardiland.

Emission spéciale sur France Bleu Gironde ce mercredi de 8h à 8h30

Un bistro, une épicerie, une cave à vins et des cours de cuisine

Ce nouveau lieu qui présentera au moins 50% de produits issus de Nouvelle-Aquitaine est situé dans la Duo Galeria, un ensemble de gratte-ciels très modernes, au pied de logements, de bureaux et d'un hôtel de luxe. Autant dire qu'il s'agit de ratisser large et de séduire à la fois les employés de bureau, les touristes et les habitants de Singapour.

Le bistro-épicerie est situé au pied de ces gratte-ciels. © Radio France - Yves Maugue

C'est le chef bordelais Frédéric Coiffé qui signe la carte du Bistro réalisée bien sûr avec tous les produits régionaux. Sur place, une équipe fera vivre le lieu avec un objectif, obtenir une rentabilité économique. Pour cela, l'espace de 400 m2 permettra d'accueillir de 65 à 80 couverts pour la partie bistro, un espace animation avec notamment des cours de cuisine, une cave à vins et un espace épicerie où les Singapouriens pourront acheter l'ensemble des quelques 800 références françaises proposées.

Singapour, un hub vers toute l'Asie du sud-est

Si ce Bistro-Epicerie ouvre à Singapour, ce n’est pas le fruit du hasard. Car Singapour, c’est la porte d’entrée de toute l’Asie du Sud-Est. Singapour est une ville et en même temps un Etat indépendant de seulement cinq millions d’habitants mais riche et à la pointe du développement avec par exemple ce qui est considéré comme l’aéroport le plus performant au monde. C’est aussi une place forte de la finance et l’un des plus grands ports de commerce de la planète. Et puis, surtout, les Singapouriens sont des fous de cuisine. Manger est ici le passe-temps national. 77% des repas sont pris hors de la maison. Et, en plus de cela, ce qui se passe à Singapour est ensuite imité par les autres pays de la région. Arnaud Leroutour est le représentant de Business France en Asie du Sud-Est, l’organisme qui aide les entreprises françaises à l’étranger. Il estime que Singapour "donne le la à l'ensemble de la région. Et ce dans tous les domaines, de la consomation courante à la gastronomie".

Le chef Frédéric Coiffé et les salariés qui gèreront SO France au quotidien. © Radio France - Yves Maugue

Une vitrine de nos produits régionaux attendue par les producteurs

Ils sont même une dizaine à avoir fait le déplacement pour cette inauguration. Parmi les Girondins, on citera les huîtres Papillon sur le Bassin, la source d’eau Abatilles d’Arcachon, les sirops Meneau à Bordeaux ou Wit France, Fiwine et Courèges pour le secteur viticole. sans oublier le caviar Sturia. Et puis, il y aussi le basque Pierre Oteiza, artisan charcutier qui vend déjà ses produits en Asie et qui attendait que la France monte de tels lieux de promotion. "Nous, on travaille avec l'Asie depuis huit ans, explique-t-il. On a les plus beaux produits du monde dans le Sud-Ouest et c'est un moyen de se faire connaître et de pénétrer le marché asiatique, ce que les Espagnols et encore plus les Italiens ont déjà fait depuis longtemps". Le vice-président du Conseil Régionale et président de l'AANA Jean-Pierre Raynaud prolonge. "Nous avions l'expérience des maisons Sud-Ouest en Chine mais les contraintes réglementaires et sanitaires étaient très fortes. A Singapour, c'est plus simple. L'objectif est de créer un modèle que l'on pourra essaimer dans d'autres pays de la région". Dans les coulisses de l'inauguration à Singapour, on envisage déjà une ouverture au Japon l'an prochain à l'occasion de la coupe du monde de rugby. La marque SO France a déjà été déposée dans de nombreux pays.