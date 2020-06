Solidarité en Côte-d'Or : une éleveuse de poules bio victime d'un vol va pouvoir redémarrer son activité

C'est la belle histoire du jour en Côte-d'Or. Le 11 mai dernier, France bleu Bourgogne relayait un appel à la mobilisation pour aider Emilie, une éleveuse de poules bio victime d'un vol à Auxonne. En l'espace d'une nuit, des voleurs lui avaient dérobé la quasi totalité de ses volailles, 220 sur 249, la privant ainsi de revenus.

Le sérieux coup de pouce des "canards en colère"

L'association "Les canards en colère" avait alors lancé une cagnotte en ligne pour récolter de l'argent, afin qu'Emilie puisse racheter des poules. L'objectif était d'atteindre 3.500 euros. C'est chose faite en ce lundi de Pentecôte. Sur le site, 3.254 euros ont été donnés, auquel il faut ajouter une somme de 500 euros directement versée à Emilie en chèque.

La cagnotte en ligne Une poule pour Emilie va bientôt atteindre son objectif - -

Notre jeune éleveuse va donc pouvoir reconstituer son cheptel, et d'ici quelques semaines à nouveau vendre des œufs bio. La générosité ne s'est pas arrêtée là, car Emilie s'est également vue offrir un mobile home, ce qui va lui permettre de dormir sur place et fortement compliquer la tâche d'éventuels nouveaux cambrioleurs.

"On est vraiment ravi d'avoir pu sauver cet élevage" se félicite Didier, l'un des responsables de l'association "les canards en colère".

Et maintenant ?

Le parcours herbeux de 3.000 mètres carrés, et l'aire paillée bio locale va donc pouvoir bientôt accueillir des poules, elles sont nourries avec des céréales de la région de Flagey les Auxonne. Mais cela va encore prendre quelques semaines car les fournisseurs sont actuellement en rupture de stocks de poules. Et une fois les nouvelles gallinacées arrivées, il faudra encore observer un "vide sanitaire" de six semaines sur les parcours, et il faut encore compter entre trois semaines et un mois avant la remise en ponte. Ce qui va se traduire par encore environ deux mois et demie sans revenus pour Emilie.

La cagnotte en ligne continue donc sur le site du pot commun. Tout l'argent excédentaire servira pour d'autres causes à soutenir, notamment dans le Gers où des inondations ont causé de gros dégâts dans des élevages.