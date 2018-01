Châteauvilain, France

Samedi soir, une partie des bâtiments agricoles du Gaec de la Peluze à Châteauvilain a été détruite par les flammes. Un feu dont l'origine n'a pas encore été déterminée, mais selon les exploitants, il n'y avait pas de système électrique à l'intérieur de la partie endommagée. Côté dégâts, on recense une partie d'un abri, du matériel et du fourrage. Et 7 veaux ont péri. "Heureusement, on a pu sauver toutes nos vaches et une bonne partie des veaux. Heureusement aussi que le système de traite et le système de stockage n'ont pas été touchés. Sans ça, on avait plus qu'à mettre la clé sous la porte", explique Nathalie Collomb, épouse de Fabrice, associé avec son cousin Sébastien. Les 3 travaillent dans cette ferme laitière.

Mais quand on connaît les difficultés du secteur agricole avec des prix pas assez rémunérateurs, cet incendie reste un vrai coup dur pour les 3 éleveurs qui gèrent le GAEC, une exploitation familiale depuis plusieurs générations. Dès le lendemain du sinistre, des voisins, des amis sont venus apporter un coup de main pour déblayer, nettoyer, etc. Des agriculteurs du secteur proposent aussi leur aide que ce soit en donnant du temps, en prêtant du matériel ou en donnant du fourrage. Et la famille des 3 éleveurs a créée une cagnotte sur la plateforme internet Leetchi pour collecter de l'argent et leur permettre de repartir au plus vite.

Reportage ce mardi au GAEC de la Peluze Copier

Pour aider et/ou adresser des messages de soutien à Sébastien, Fabrice et Nathalie Collomb

La plateforme Leetchi ou ce mail gaecpeluze@laposte.net

Gaëtan Naud est l'un des membres de la famille à l'origine de la cagnotte en ligne. Copier