Solidarité : un jeune agriculteur toulousain récolte 15 000 euros pour l'aider à reprendre la ferme familiale

Un jeune agriculteur de Revel, en Haute-Garonne, avait besoin d'argent pour s'en sortir après un aléa climatique. Il a pu compter sur la générosité d'internautes de toute la France grâce à une cagnotte sur Internet. Il espérait récolter 6.000 euros, il en est déjà à 15.000. Et ce n'est pas fini.

Il s'appelle Ludovic Marty, il a 26 ans. Il y a deux ans il a repris petit exploitation familiale à Revel, la ferme de la Bouriette, il élève des vaches allaitantes, des Blondes d'Aquitaine, pour faire du veau sous la mère. Une tempête de grêle en juillet 2014 détruit une grosse partie des récoltes et des bâtiments. Il décide alors, comme d'autres, de faire appel au financement participatif en lançant une cagnotte sur Internet : "Parrainez une vache". Il avait fixé à 6.000 euros ses besoins soit 20% de son budget pour élargir son troupeau. Il en a récolté 15.000. Frédéric Bourgade a rencontré Ludovic. Ecoutez son reportage ci-dessous.

Plus de 15.000 euros ont été récoltés et la cagnotte s'arrête fin mars. - Capture d'écran Miimosa

"Sans le coup de pouce du grand public, j'aurais vendu mes vaches "

Une reprise, c’est parfois extrêmement compliqué : le futur rachat de l’exploitation des grands-parents, la création et la mise aux normes du bâtiment d’élevage, un troupeau vieillissant au moment du rachat qu’il faut renouveler, etc. Toutes mes économies sont passées dans le manque à gagner subi par la tempête pour maintenir mon troupeau dans de bonnes conditions.— Ludovic Marty

Reportage à Revel, Frédéric Bourgade Partager le son sur : Copier

Son exploitation qui compte aujourd’hui 14 vaches allaitantes. L'ensemble des veaux de la ferme est vendu à une boucherie sur Revel "La ferme du Lauragais". Pour le moment, 200 donateurs lui ont démontré leur confiance, ce sont plus de 15.000 euros qui ont été récoltés. Le financement participatif lui permettra d'agrandir et de renouveler son troupeau. Ludovic a besoin d'acheter environ 25 vaches ou génisses. Une génisse Blonde d’Aquitaine d'un an coûte environ 1 200 euros et une vache pleine 2 000 euros. La cagnotte est en ligne jusqu'au 22 mars.

Je suis retraité, j'ai donné 50 euros car Ludovic élève des veaux sous la mère, cela vaut la peine d'être défendu. — Michel, l'un des 200 donateurs

Ludovic élève des Blondes d'Aquitaine à Revel. - Ludovic Marty

► LIEN La cagnotte de Ludovic sur Miimosa