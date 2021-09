Sologne : pour ne pas avoir à jeter 150 tonnes de haricots verts bio, ces producteurs offrent leur production

"Le cœur lourd", ces trois associés de l'Earl Calers, une exploitation de Souvigny-en-Sologne, dans le Loir-et-Cher, annoncent ce mardi qu'ils ne pourront pas récolter, cette année, leurs dix hectares de haricots verts extra fins Bio.

À cause d'une plante toxique

"En raison de la présence de quelques daturas [plantes toxiques] sur une partie de la parcelle, une firme de conserverie de renommée internationale a refusé l'intégralité de nos dix hectares, soit environ 150 tonnes de haricots verts Bio que nous avions cultivé sur commande malgré les conditions très difficiles de cette année", expliquent Emmanuel Calers, Stéphanie Paumier et Jade Schwint.

C'est "une perte financière conséquente" pour l'exploitation, et "tout un travail d'investissement et de passion rendu inutile, et un gaspillage alimentaire inadmissible à notre époque : nous méritons d'être respecté tout autant que notre travail."

Ils donnent gratuitement leurs 150 tonnes de haricots !

Afin de ne pas broyer ces 150 tonnes de haricots verts bio, ils ont décidé "de donner gratuitement à la cueillette ces haricots à la condition expresse de s'engager à ne pas les commercialiser (par respect pour nos collègues)."

A partir de ce mercredi 29 septembre, la parcelle située à Souvigny-en-Sologne, au lieu-dit Maisonnette, sera donc ouverte au grand public avec entrée et accès libre sept jours sur sept de 8h à 20h. Chacun pourra cueillir ce qu'il veut. Il suffira d'apporter ses contenants.