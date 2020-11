Somme : branle-bas de combat chez les producteurs de sapins

Le mois de novembre est habituellement chargé pour les producteurs de sapins, qui préparent et envoient les commandes. Et cette année, ils sont soulagés de pouvoir travailler avec les fleuristes qui ont l'autorisation de déroger au confinement pour vendre des sapins de Noël.

Chez Bénédicte Leclerc de Hauteclocque, sylvicultirce, en ce moment "c'est le rush ! Au mois de novembre tout le monde veut son sapin en même temps, c'est normal !". Elle cultive 12 hectares d'épicéas sur le domaine de son château familial à Tailly, au sud d'Airaines (Somme).

La société a fait appel à quatre saisonniers en renfort au mois de novembre pour préparer les commandes © Radio France - Caroline Félix

Le confinement n'a pas eu de conséquences sur son activité : la société les sapins de Tailly va vendre environ 6000 sapins en 2020, un chiffre équivalent aux années précédentes. Ses clients sont des grossistes, des jardineries et des fleuristes, qui ont exceptionnellement le droit d'ouvrir pour vendre des sapins de Noël à partir de ce vendredi, malgré le confinement.

Ses clients fleuristes soulagés de pouvoir ouvrir

Bénedicte Leclerc de Hauteclocque est spécialisée dans les sapins floqués, c'est-à-dire recouverts de mousse et de paillettes. Jean Pierre, un fleuriste qui tient la boutique à Fleur d'Orchidée à Airaines, en a pris quelques uns. Il compte sur la période de Noël pour combler le manque à gagner de novembre. "Pour l'instant j'ai fait -94% de chiffre d'affaires. Les gens n'ont pas le droit de sortir, donc il n'offrent pas de fleurs."

La société les Sapins de Tailly va vendre 1500 à 2000 épicéas floqués cette année © Radio France - Caroline Félix

Mais il achète ses sapins au compte-goutte, car cette année, il ne peut pas se permettre de gâcher : "On ne sait pas trop comment ça va aller cette année, si le client va vraiment faire les fêtes. On tente quand même le sapin. On va commencer tout petit et puis on verra si on peut en faire un peu plus. Tout sera en drive, à l'extérieur".

Les Sapins de Tailly proposent des Nordmann et des épicéas © Radio France - Caroline Félix

Bénédicte Leclerc de Hauteclocque a aussi reçu des commandes de fleuristes qui ne vendent pas de sapins d'habitude. Ils voient la dérogation pour la vente de sapins comme une opportunité. C'est le cas de Cindy Dumont, qui gère le magasin Florescence, à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). "On ne s'attend pas à une marge énorme. C'est pour égayer les fêtes de fin d'année. Et pour permettre au magasin de se faire entendre. Que les clients pensent toujours à nous, parce que nous on pense toujours à eux."