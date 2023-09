Somme : Un agriculteur de Marchélepot-Misery vous laisse récolter ses haricots beurres gratuitement

Pas besoin d'aller au supermarché pour trouver des haricots beurres, il vous suffit de vous rendre à Marchélepot-Misery. Malgré le passage des machines de Bonduelle ce week-end pour les récoltes, plusieurs kilos de légumes n'ont pas pu être récupérés, à cause des herbes entre les plants. Le maire de la commune, Didier Potel, propose donc aux habitants de la région de venir faire leur propre cueillette. "**Ça ne peut pas être moins cher, c'est gratuit !", s'exclame l'édile.

"Il suffit de se baisser, et c'est tout", insiste le maire de Marchélepot-Misery. Il invite toutefois les intéressés à ne pas trop tarder et à venir dans la semaine : d'ici quelques jours les haricots deviendront trop gros et plus filandreux. Pour faire votre petite récolte, vous pouvez vous rendre au champs route de Chaulnes, entre le cimetière et le verger. Quatre routes de pieds de haricots de 600 mètres s'étendent devant vos yeux, prêtes pour la cueillette.