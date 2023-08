Dans la Somme, une brigade de remplaçants pour permettre aux agriculteurs de partir en vacances

Pour les agriculteurs pas question de laisser leurs champs ou leurs bêtes toutes seules pour partir en vacances. Alors pour prendre soin de leurs exploitations, la solution est d'engager un remplaçant. C'est la vocation du service de remplacement, une association professionnelle d'agriculteurs qui depuis 50 ans dans la Somme propose ses services en cas de maladie, d'accident, de formation, ou tout simplement pour prendre des congés.

"Pour nous, pas de congés payés"

"Pour nous, pas de congés payés" sourit Xavier Haudiquet, qui a une exploitation d'une soixantaine de vaches laitières à Mérélessart, près d'Airaines (Somme). Il a repris il y a 17 ans l'exploitation familiale, et chaque année il s'octroie deux à trois semaines de vacances. "J'ai besoin de quelqu'un présent six à sept heures tous les jours pour faire tourner l'exploitation" explique-t-il, "une journée de vacances me coûte donc environ 150 euros".

Pour être exact, il paye 23,50 euros de l'heure au service de remplacement, mais pour les deux premières semaines de vacances, 50% de ces frais sont remboursés par l'Etat via un crédit d'impôts. Et en cas de besoin d'un remplaçant pour des raisons d'accident ou de maladie, c'est la MSA, la sécurité sociale agricole, qui prends en charge une partie des frais.

"Ce n'est pas facile de décrocher"

"Ce n'est pas toujours évident de partir" confie Xavier Haudiquet. "Ici le rythme c'est 24 heures sur 24, toute l'année" explique-t-il, "alors ce n'est pas facile de décrocher, il y a toujours quelque chose à faire, mais il faut se forcer". Même en vacances, il garde son téléphone à portée de main : "il y a toujours besoin d'une information, alors je reste disponible".

Emmanuelle Delavenne est une agricultrice remplaçante. Elle a fait sa première mission sur l'exploitation de Xavier Haudiquet, à Mérélessart (Somme). © Radio France - Martin Duffaut

Cette pause, il la prends au mois d'aout, en même temps que sa conjointe qui travaille dans le privé. Un cas qui n'est pas isolé selon Sandrine Cardon, agricultrice et gestionnaire des plannings du service de remplacement dans la Somme. "Avant les exploitations agricoles étaient tenues par des couples", explique-t-elle, "mais aujourd'hui Madame travaille souvent à l'extérieur, et étant salariée elle a des vacances". "Je pense que ça joue beaucoup sur la motivation des exploitants à prendre des vacances et du temps en famille" ajoute-t-elle.

Un service de plus en plus sollicité

De fait, son service est de plus en plus sollicité. "Je suis là depuis 13 ans, et au départ les congés c'était des week-ends de temps en temps" se souvient Sandrine Cardon. "La nouvelle génération va plutôt prendre une semaine, deux semaines entières, va prendre plus de week-ends" continue-t-elle, "et c'est une bonne chose". En effet, "un agriculteur qui a pris des vacances travaille mieux et est plus serein" finit Sandrine Cardon, "et ça se ressent aussi dans la qualité de ce qu'il va produire".

Seule ombre au tableau, le service de remplacement peine à recruter. Il compte d'une dizaine d'agents en CDI, en chiffre auquel s'ajoute plusieurs dizaines de vacataires en soutien dans les périodes de vacances.