Toujours plus grand, en attendant l'ouverture d'un deuxième pavillon en 2021, l'édition 2018 du Sommet de l'élevage vise les 100 000 visiteurs.

Cournon-d'Auvergne, France

Chaque année le Sommet de l'élevage voit plus grand. Cette 27e édition n'échappe pas à la règle : les organisateurs ont poussé les murs de la grande halle d'Auvergne pour offrir près de 80 000 m² de stands.

95 000 professionnels ont arpenté les allées du Sommet l'an dernier, et ils s'annoncent toujours plus nombreux cette année. Parmi eux, plus de 4500 visiteurs étrangers venus du monde entier. L'international qui représente aussi 20% des exposants.

La Turquie à l'honneur

Le Sommet de l'élevage continue à travailler sur le plan diplomatique : après l'Iran, c'est la Turquie qui est à l'honneur cette année avec pour ambition d'assouplir les réglementations sur la commercialisation des animaux vivants vers ce pays.

Projecteur sur la race Salers

Cette année, le Sommet de l'élevage accueille également le concours national Salers avec les 400 meilleurs spécimen de la race, ainsi que son congrès international avec des éleveurs venus d'une vingtaine de pays.

La vache #Salers est une race mixte, apte à produire à la fois du #lait et de la #viande de qualité. Très fertile et facile à l'élevage, elle est très recherchée pour sa rusticité. Bonne nourrice, elle est capable d'allaiter 2 veaux à la fois #SommetElevage2018 📸@studio2prairiespic.twitter.com/1fBeg7jIkF — Sommet de l'Elevage (@SommetElevage) January 25, 2018

La Salers que vous retrouvez sur l'affiche du Sommet, en l'occurence Jicky, championne au dernier Salon de l'agriculture, accompagnée de son éleveuse, Chloé Terrasse, venue de Haute-Loire.

La cinquantaine de conférences prévues lors des trois jours du Sommet reflètent les préoccupations actuelles de l'agriculture : développement du bio, intrants chimiques, changement climatique, détresse des agriculteurs ou encore bien-être animal.

A ce sujet, on s'attend dans les allées du Sommet à une action de militants anti-spécistes, opposés à l'exploitation animale et à la consommation de viande.