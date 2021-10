Cournon-d'Auvergne : la Confédération paysanne fait l'impasse sur le Sommet de l'élevage

Alors que le Sommet de l'élevage débute ce mardi 5 octobre à la Cournon-d'Auvergne, la Confédération paysanne sera absente. Elle qui prône une agriculture à taille humaine et plus respectueuse de l'environnement. Illustration au Gaec de la Rosière à Saint-Pierre-Le-Chastel dans le Puy-de-Dôme.

Faute de budget, mais aussi à cause du pass sanitaire obligatoire, que certains n'ont pas encore, les 70 membres de la Confédération paysanne du Puy-de-Dôme seront absent pour ce Sommet de l'élevage. En opposition avec la FNSEA, le syndicat majoritaire du milieu agricole, la Confédération promeut des exploitations respectueuses de l'environnement et des structures à taille humaine.

Eric et Cécile, en font partie, et sont propriétaires depuis quelques années du Gaec de la Rosière à Bannières, commune de Saint-Pierre-Le-Chastel dans le Puy-de-Dôme. Leur type d'élevage, extensif, contraste avec la forte productivité des élevages intensifs, qui représentent pourtant 80 % des exploitations.

Privilégier le bien-être des animaux à la productivité

Dans leur ferme, 800 poules pondeuses en pleine nature et une centaine de bovins "qui sortent le plus possible", affirme Cécile. Un tiers du troupeau est destiné à l'abattage, mais le reste sont des vaches laitière. "Elles restent entre 15 et 20 ans sur l'exploitation, donc on s'attache. On leur donne des noms plutôt que de les appeler par leur numéro", explique l'éleveuse.

Actuellement, l'exploitation rapporte au couple environ 50 % de leurs revenus. Le reste est complété par les aides agricoles. A terme, ils espèrent pouvoir valoriser leur production, afin de ne plus dépendre de ces compléments de revenu.

Valoriser davantage les petits producteurs

Pour Yves Pialoux, membre de la Confédération Paysanne et éleveur bio, il est essentiel de soutenir ce genre de petit producteur. Un peu déçu de ne pas pouvoir prendre part au Sommet de l'élevage, il rappelle que le salon ne met pas forcément en avant les petites exploitations. "Le Sommet dure quatre jours, la lutte à mener se fait tous les jours de l'année, pour défendre les petits producteurs. Lorsque du foncier se libère, il ne faudrait pas que cela contribue à agrandir des structures, mais aille à un qui veut s'installer en tant qu'agriculteur."

