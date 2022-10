Sommet de l'élevage : quelles conséquences pour les éleveurs après la sécheresse ?

L'été 2022 aura été le deuxième le plus sec de l'histoire, avec des températures historiquement élevées. Le déficit de pluie a commencé dès l'hiver dans certaines régions et atteint des records en juillet dans plusieurs départements. Face à cette situation, les agriculteurs alertent le gouvernement depuis des semaines. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a annoncé le 22 août des premières mesures à destination des agriculteurs et éleveurs victimes d’une sécheresse historique : avances de politique agricole commune plus importantes, prises en charge de cotisations sociales ou dérogations sont mises en place. Mais est-ce suffisant ? Non à entendre les professionnels et les syndicats agricoles qui sont en plein désarroi.

Comment tenir jusqu'au printemps prochain ? Cette question est dans toutes les têtes des éleveurs et pour cause, ils ont entamé les stocks de fourrages, pour certains même avant l'été. Dans certains départements, comme dans le Poitou, le président de la Fédération nationale ovine dans la Vienne évoque une situation très tendue. "On avait déjà une production de fourrage inférieure sur le département, mais en plus, il a fallu utiliser nos récoltes dès le mois de juin pour certains". Et le prix de ces denrées a également nettement augmenté : "quasiment un tiers de plus".

Les prix du foin et de l'aliment pour bétail devraient flamber avec la demande

Herbe, fourrage, maïs d'ensilage, les baisses sont très nettes, de 30% à 70% de baisse par rapport à l'an dernier. Les éleveurs devront probablement acheter du fourrage en hiver pour combler son utilisation dès l'été. "S'il faut compenser deux mois sans herbe, cela peut aller très très vite", explique Fabrice Bournavaud, installé sur 145 hectares à Maison-Feyne, au nord de la Creuse. "Le foin est aux alentours de 80 euros la tonne, un troupeau de 20 bêtes mange cinq à six tonnes, et des troupeaux, on en a vingt." L'aliment du bétail, c'est 400 euros la tonne, et les prix devraient augmenter avec la demande accrue.

Des éleveurs annoncent jusqu'à 40% d'augmentation de leurs coûts de production

Acheter, certains éleveurs ne le pourront pas, certains devront se séparer d'une partie de leur cheptel. S'il ne pleut pas bien davantage, dans les prochaines semaines, Jérôme Bertrand, qui s'est déjà séparé de sa soixantaine de brebis pour économiser du foin, l'assure : il devra vendre son cheptel de taureaux de Camargue. Cet éleveur du Gard parle d'une situation extrême, au milieu d'un champ littéralement pelé. "Il faut que l'État prenne conscience de la gravité de la situation et nous achète du foin, sinon beaucoup d'élevages ne passeront pas l'hiver", avertit Jérôme Bertrand sur France Bleu Gard-Lozère. Les éleveurs demandent aussi à l'Etat de déclencher le fonds de calamité agricole pour qu'il finance 50% de l'achat de leurs fourrages.

Une baisse de la production de lait

À cause de la sécheresse, les éleveurs ont stoppé la production de salers, fromage phare du Cantal. Les vaches ne pouvaient plus brouter l'herbe dans les prairies où tout a séché voir brûlé. L'annonce a été faite le 12 août pour la professionnels. Plus largement, la production de lait est mise à mal par cet été caniculaire. Les éleveurs ne trouvent pas assez d'herbe pour leurs vaches et sont contraints de répercuter les prix. Il n'y aura pas de pénurie, mais un manque de lait précise la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire.