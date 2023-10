Sommet de l'élevage : transition énergétique et menace sanitaire au cœur de cette 32e édition

Le 32e Sommet de l'élevage débute ce mardi dans le Puy-de-Dôme, le rendez-vous des professionnels de la filière se déroule jusqu'à jeudi à Cournon-d'Auvergne sur fond de crise pour le secteur. Entre la hausse du prix des matières premières, l'apparition de la maladie hémorragique épizootique (MHE) sur le territoire métropolitain, la recrudescence de fièvre catarrhale ovine et les enjeux écologiques de la filière, la période est compliquée pour les éleveurs. Comme dans de nombreux secteurs d'activité, l'élevage subit l'augmentation des charges liée à l'inflation, et la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier annoncée par le gouvernement ne va rien arranger.

ⓘ Publicité

La maladie hémorragique épizootique présente dans le sud-ouest

Mais une autre menace plane avec l'apparition de cas de maladie hémorragique épizootique (MHE) sur le territoire métropolitain. Ce jeudi 28 septembre, le ministère de l'Agriculture dénombrait 19 foyers de la maladie - dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées - contre trois foyers seulement une semaine plus tôt. Transmise par des moucherons piqueurs, cette maladie ne touche pas les humains mais affecte les cervidés et les bovins et provoque fièvre, amaigrissement, lésions buccales ou encore difficultés respiratoires.

Un périmètre de sécurité a été mis en place autour des élevages infectés par le virus, assorti d'une interdiction de sortie pour les animaux. Et depuis le 1er octobre , "tout animal amené à quitter la zone réglementée liée aux foyers confirmés de cette maladie devra avoir fait l'objet au préalable d'un test de dépistage en laboratoire". La zone de surveillance inclut les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne et l'Ariège, et concerne également une partie de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Lot, du Tarn-et-Garonne, du Tarn, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

Une édition placée sous le signe de la transition énergétique

Régulièrement épinglé pour ses émissions de gaz à effets de serre, le monde de l'élevage entend bien profiter de ce 32e sommet pour mettre en avant les efforts entrepris en matière de transition énergétique et d'agriculture durable. Avec 1.640 exposants et 2.000 animaux de 70 races différentes, cette grand-messe est officiellement devenue le plus gros salon professionnel de l'élevage en Europe en nombre d'exposants.

"Préserver les ressources naturelles, réduire l'impact environnemental et garantir une production alimentaire à long terme sont les enjeux majeurs de l'agriculture de demain" a plaidé le commissaire général de l'événement Fabrice Berthon, alors que la Cour des comptes s'est prononcée au printemps pour une diminution des cheptels, afin de respecter les engagements climatiques de la France. "Nous voulons montrer au contraire que l'élevage est essentiel au développement de ces territoires" insistent les organisateurs qui espèrent atteindre cette année la barre des 110.000 visiteurs.