Sommet de l'élevage : un bon accueil pour le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert

Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert a déambulé pendant plus de deux heures dans les allées du Sommet pour entendre les inquiétudes des éleveurs. Une visite plutôt apaisée.

Dès 9h30 ce vendredi, le ministre de l'Agriculture est allé à la rencontre des syndicats agricoles, des producteurs de lait ou encore des éleveurs et de leurs bêtes. Si il n'y a pas eu de bousculades, les professionnels n'ont pas hésité, en revanche, à exprimer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien.

Le ministre de l'Agriculture au côté du président du Sommet de l'élevage Jacques Chazalet © Radio France - Lauriane Havard

"On compte sur vous Mr le ministre!" Cette phrase on l'a souvent entendu dans les allées du Sommet. Parmi les sujets brûlants, les éleveurs s'inquiètent des prix actuellement pratiqués sur les produits agricoles. "C'est pas acceptable qu'aujourd'hui on achète une brique de l'ait à 1 euro et que l'agriculteur touche simplement 30 centimes" déclare un éleveur à l'adresse du ministre. Stéphane Travert explique alors qu'un travail est en cours pour régulariser les prix grâce à la tenue des Etats Généraux de l'Alimentation. Le président de la République Emmanuel Macron devrait s'exprimer sur ce sujet le 11 octobre prochain.

Le ministre de l'agriculture a goûté le Salers, l'un des fromages AOP d'Auvergne © Radio France - Lauriane Havard

Défendre la filière bovine française

Le ministre a voulu rassurer les éleveurs à propos de la polémique sur les quotas d'importation de la viande en Europe. La Commission Européenne a récemment proposé d'attribuer aux pays d'Amérique du Sud un quota d'importation de 70.000 tonnes de viande bovine. Les éleveurs sont, eux, inquiets car cela représente une menace sur le marché français."Je ne suis pas du tout d'accord avec la méthode et je suis justement là pour défendre et soutenir la filière française" a indiqué le ministre.