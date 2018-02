Depuis quelques années, il y a du changement dans la ferme porcine d'Hougerville à Colleville. Plus de pesticides, des porcs élevés à l'air libre, et un petit business monté par Sophie, 22 ans, la fille de l'agriculteur Michel Verkest. Portrait.

A l'occasion du Salon de l'Agriculture qui se tient Porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche, France Bleu Normandie dresse le portrait de Sophie Verkest, une jeune agricultrice de 22 ans de Colleville, en Seine-Maritime. Elle incarne une nouvelle génération d'agriculteurs bercée par les crises agricoles et l'envie d'apporter de la modernité dans l'exploitation familiale.

Des porcs élevés en plein air

Sophie est née dans les céréales cultivées par son père Michel. En 2010, un drame fait basculer l'exploitation familiale d'Hougerville à Colleville vers le bio : un cancer de la prostate est diagnostiqué à l'agriculteur. "On a décidé de tout changer, de ne plus toucher aux pesticides", raconte Sophie qui n'avait alors que seize ans.

Depuis, le père, remis, et sa fille élèvent des porcs gascons, duroc et de Bayeux, en plein air. Ils envoient ensuite le bétail à l’abattoir du Neubourg (Eure) pour le transformer à la ferme en rillettes, pâté de campagne bio ou encore en boudin noir. "On ouvre notre boutique deux jours en fin de semaine", précise Sophie, véritable cheffe d'entreprise.

Les produits de la ferme d'Hougerville exposés au salon de l'Agriculture © Radio France - Victoria Koussa

"Je me sécurise"

Sophie le sait : le métier d'agriculteur est compliqué. Du coup, à la fois pour développer l'exploitation familiale, mais aussi pour avoir une sécurité en cas d'échec, la jeune femme étudie l’ingénierie dans une grande école agricole de Beauvais (Oise).

"J'ai mis mon père à l'iPhone pour lui installer pour notre boutique un terminal de carte bleue sur le mobile", affirme l'étudiante passionnée par son métier dans lequel elle est tombée malgré elle à l'âge de six ans. Ce qui la motive aujourd'hui c'est de retrouver chaque matin l'odeur qui l'apaisait petite, "celle des bêtes et du foin".