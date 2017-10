Sortie ce mercredi du film documentaire «Sans Adieu» tourné entre 2002 et 2015 sur les Cotes Forez .

Un film de Christopher AGOU qui va nous entrainer dans la vie de ces paysans qui tentent tant bien que mal de vivre ou de survivre sur des exploitations trop petites et souvent dépassées

"Sans Adieu" c'est une plongée sans fard dans un monde paysan à la dérive qui ne comprend plus ce qu'on attend de lui et qui ne fonctionne plus en tout cas au rythme de l'agriculture productiviste.

Tourné entre 2002 et 2015 sur les Côtes du Forez, le film documentaire fait sa sortie nationale aujourd’hui.

Bernadette Chaperon était agricultrice avec son mari Jeannot à Lésigneux près de Montbrison, et en 2002 un cas de vache folle est détecté sur leur ferme et là c'est une véritable catastrophe qui s'abat sur eux

un élevage entier sacrifié à l'époque chez Jeannot et Bernadette © Radio France - yves renaud

Bernadette se souvient de cette période, dont elle a encore du mal à parler.

Bernadette, ancienne agricultrice à Lésigneux Copier

Jeannot (bonnet rouge)et le réalisateur Christophe Agou durant le tournage - @bernadettechaperon

C'est le travail de 12ans de Christopher AGOU, un cinéaste de Montbrison (décédé depuis) qui plonge dans la vie de ces paysans âgés qui tentent tant bien que mal de vivre ou de survivre sur leurs exploitations dans un monde rural dont il ne comprennent plus les règles

"Sans Adieu" une saga paysanne dans le Forez Copier

Entre les premières images en 2002 et la sortie du film en 2017, il s’est passé 15 ans. Certains de ces agriculteurs sont morts, d’autres ont pris leur retraite, mais l’émotion reste intacte.

"Sans Adieu" Un film plein d'émotion.... à découvrir Copier

Signe des temps, le film a connu un vrai succès au festival de Cannes et encore avant hier sur les Champs-Élysées à Paris pour une avant première.

Film « Sans Adieu » à retrouver mercredi au Méliès de Saint Étienne, séances à 16 h et à 20 h.