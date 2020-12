Soutenir une ruche pendant un an : l'idée originale d'un apiculteur creusois pour partager sa passion

En échange d'une cotisation, le Rucher de Papybeil à Soumans propose de devenir titulaire d'une ruche pendant un an. Un moyen de soutenir ce petit producteur, mais aussi de faire de la pédagogie sur les abeilles, sensibiliser à l'environnement et au manger local.

Et si pour Noël... vous offriez des abeilles ? Plus exactement, vous ou vos proches pouvez devenir titulaire d'une ruche creusoise pendant un an. C'est ce que propose Philippe Peu, apiculteur à Soumans près de Boussac (Creuse). Il a créé le Rucher de Papybeil il y a six ans et c'est la première fois cette année qu'il lance ce programme, baptisé "Acteur bee conso".

Le principe est simple : vous adhérez en payant une cotisation de 120 euros. En échange, vous recevez bien sûr des pots de miel mais surtout vous participez à la vie des abeilles. "J'envoie des nouvelles par mail tous les mois, et vous êtes invités deux fois à venir voir les ruches. Au printemps pour ouvrir la ruche et voir si tout va bien, et à l'été pour la récolte du miel." Philippe Peu prête alors des tenues d'apiculteurs et partage ses connaissances.

L'abeille rend un service important à la pollinisation, donc il faut l'aider en consommant du miel de France

Ce programme lui nous permet à ce passionné d'avoir une prévente du miel, tout en faisant de la pédagogie : "L'abeille rend un service important à la pollinisation, donc il faut l'aider en consommant du miel de France, d'un apiculteur local."

Philippe Peu cherche en tout cinq adhérents. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une des ruches rebaptisée "la ruche à Kiki"

Isabelle est la première à avoir adhérer au programme du Rucher de Papybeil. Elle habite à vingt minutes de là, dans l'Allier : "Je trouve les abeilles fascinantes, j'ai décidé d'offrir cette adhésion à mon mari pour Noël. Ca permet de soutenir un producteur local et d'avoir la fierté de recevoir notre propre miel !", sourit-elle. "Sa" ruche porte donc pour un an une pancarte, "la ruche à Kiki". Comme elle, Philippe Peu recherche pour le moment cinq adhérents.

Un autre apiculteur amateur creusois propose lui aussi de parrainer ses abeilles : Alban Héritier, à La Saunière. Il fait partie de l'opération "Un toit pour les abeilles", qui alerte sur la disparition de ces précieux pollinisateurs.