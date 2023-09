Space 2023 : Rennes, capitale de l'élevage pendant trois jours

Le Space 2023, le salon international de l’élevage, débute ce mardi 12 septembre au Parc des expos de Rennes, inauguré par le Ministre de l’agriculture, Marc Fesneau, dans un contexte - une fois n’est pas coutume - favorable. De l’avis même de la Chambre régionale d’agriculture, la conjoncture est plutôt bonne pour les éleveurs bretons (cours soutenus, météo favorable…), mais les volumes de production sont en baisse dans toutes les filières (-5% par exemple pour le porc) et les importations en hausse.

100 000 visiteurs, 1 200 exposants

Pour sa 37ème édition, le Space accueille 1 207 exposants, c'est une centaine de plus qu’en 2022, dont un quart sont étrangers, originaires de 39 pays. Côté visiteurs, près de 100 000 visiteurs sont attendus sur les trois jours, dont environ 10 000 étrangers, en 2022, le Space avait réuni 8 500 visiteurs originaires de 120 pays. Le Space n’a d’ailleurs jamais enregistré autant d’attentions de visites en provenance d’Afrique. En plus du ministre français de l'agriculture, trois ministres africains (Bénin, Côte d’Ivoire, Togo) sont annoncés, pour chercher des réponses en matière de génétique, de matériel, d’alimentation et/ou de santé animale. À noter aussi cette année, le retour des exposants chinois, avec 16 entreprises.

Une ferme de 620 animaux

Qui dit salon de l’élevage, dit animaux. 500 bovins de 13 races différentes se succèderont sur le grand ring du Space, notamment pour le National en race charolaise, un Challenge européen en race Simmental et le concours Prim’Holstein Atlantique. Dix autres concours interrégionaux, des présentations génétiques et des ventes aux enchères inter-races sont aussi au programme. Côté ovins, 120 animaux de 10 races différentes sont attendus, pour 3 concours et les premières Ovinpiades.

Le Space en chiffres

Sous le signe de l’énergie

Face à la hausse des coûts de l’énergie, le Space espère proposer aux agriculteurs, des solutions pour rendre les outils de production moins gourmands, mais aussi des possibilités de devenir fournisseurs (méthanisation, photovoltaïque). Le Space va aussi devenir le premier salon agricole en France à réaliser son bilan carbone. Les organisateurs s’engagent à réduire les émissions du salon et à trier et valoriser les déchets. Une plateforme de covoiturage est disponible sur space.fr et des navettes gratuites sont de nouveau mises à disposition, au départ du centre de Rennes et de Saint-Malo, mais aussi de Quimper (via Lorient et Ploërmel), de Brest (via Morlaix et Guingamp), de Caen (via Avranches) et de Cholet (via Vallet et Héric). Elles ont transporté 5 500 personnes en 2022.