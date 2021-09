SPACE : "On a la chance d'avoir des jeunes mais s'installer ne s'improvise pas"

La région Bretagne annonce un objectif d'un millier d'installations en agriculture par an, alors que le SPACE, le salon de l'élevage, s'ouvre ce mardi à Rennes. Mais ça "ne s'improvise pas", tempère la Chambre régionale d'agriculture.

Le SPACE, le salon professionnel de l'élevage ouvre ce mardi à Rennes et pour quatre jours. Il accueille les professionnels du secteur pour évoquer particulièrement cette année, le bien-être animal. "Qui de mieux que les éleveurs pour parler du bien-être animal ?", s'enquiert le Finistérien André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture, invité de France Bleu Breizh Izel ce mardi. "On fait beaucoup de choses. Il y a des vaches qui dorment sur des matelas alors qu'à Paris, certains humains dorment par terre sur du béton. L'idée c'est d'être compétitif pour bien produire et de moins confiner nos animaux, plus de lumière, plus d'espace."

Le salon rouvre en présentiel cette année, avec du public. Un événement très attendu par les professionnels : "On va accueillir le ministre de l'Agriculture, les éleveurs vont venir, j'espère nombreux, pour échanger. Dans une exploitation agricole, il y a des moments où il faut prendre des orientations par rapport à l'avenir, notamment quand on est jeune. Et le SPACE sert notamment à ça. On a besoin de se rencontrer et de trouver ces moments et ces lieux d'échange."

Un millier d'installations d'agriculteurs chaque année, réaliste ?

En préalable, la région Bretagne a annoncé l'objectif d'un millier d'installations par an. "L'installation de 1.000 agriculteurs par an est un véritable enjeu. On a la chance en Bretagne d'avoir des jeunes. On est à 650 installations par an en ce moment donc on reste prudent sur les chiffres. Il faut que ceux qui rentrent dans ce métier puissent en vivre décemment. Dans les filières élevages, on vit des périodes très compliquées avec des prix qui ne sont pas à la hauteur des coûts de production. On peut dire qu'il y a un changement d'état d'esprit par rapport à l'agriculture, une aspiration à la nature mais on rappelle que devenir agriculteur cela ne s'improvise pas le matin en se levant et donc on accompagne tous les projets d'installation."

Vocation ou reconversion ? Tous les projets, parfois nés pendant les confinements, ne sont pas viables : "Ce qu'on voit, ce sont des jeunes ou moins jeunes qui s'intéressent à notre métier. Mais on ne peut pas les laisser partir dans n'importe quelles conditions."