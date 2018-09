Rennes, France

C'est le rendez-vous incontournable des éleveurs du Grand Ouest et par ailleurs il s'agit de l'un des plus grands salons de l'élevage en Europe. Le SPACE (Salon des Productions Animales-Carrefour Européen) ouvre ses portes ce mardi matin au parc des expositions de Rennes aéroport. Il est inauguré par le ministre de l'agriculture Stéphane Travert. Pendant 4 jours,le Space, c'est plus de 114 000 visiteurs dont 15 000 venus de l'étranger, 1450 exposants sur 16 hectares, 11 halls d'expositions notamment.

La filière ovine en bonne santé

Toutes les filières d'élevage sont représentées : les plus importantes dans l'Ouest, bovines et porcines, restent les plus emblématiques, mais des secteurs en développement sont aussi à Rennes comme la filière ovine. Très présente dans le Poitou-Charentes ou le centre de la France, elle existe aussi dans le Grand-Ouest. En Bretagne, les éleveurs ovins produisent 20% de la viande consommée en France. Parmi eux Thomas Courcier. Ce jeune de 29 ans, installé en ovin-viande, est à la tête d'une exploitation de 500 brebis à Québriac, dans le nord de l'Ille-et-Vilaine.

Label rouge

C'est un concert de brebis et d'agneaux qui accueille le visiteur dans la bergerie de Thomas Courcier. Le jeune éleveur ne se voyait pas faire autre chose imprégné dès l'enfance par le quotidien d'un papa éleveur de moutons. Il a choisi une race de brebis plutôt performante la Romane : "la Romane c'est en chaleur pratiquement toute l'année" explique Thomas Courcier "on peut faire nos mises bas quand on le souhaite". Sur son exploitation de 58 hectares, une partie est en maïs, luzerne, ou céréales. L'autre moitié pour le paturage. "C'est un agneau de proximité et c'est une fierté de produire une viande de qualité vendue exclusivement en boucherie" complète-t-il.

Pas de crise

"Il y a quelques années on regardait l'élevage ovin avec des grands yeux; aujourd'hui vue la conjoncture des autres productions l'image change. Il y a d'ailleurs quelques éleveurs qui arrêtent le lait pour faire des moutons" assure l'éleveur passionné. Thomas Courcier sera au SPACE dès ce mardi matin dans le stand de la filière pour échanger avec ses collègues et aussi se former.