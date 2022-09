SPACE : Marc Fesneau le ministre de l'agriculture invité exceptionnel de France Bleu Armorique

Alors que le Space, le salon international de l'élevage, ouvre ses portes ce mardi 13 septembre au parc expo de Rennes le ministre de l'agriculture était l'invité exceptionnel de France Bleu Armorique. Marc Fesneau a également répondu aux auditeurs.

Le SPACE, le Salon international de l'élevage, ouvre ses portes ce mardi matin au parc expo de Rennes. Invité exceptionnel pour en parler sur France Bleu Armorique, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.

France Bleu Armorique : Le SPACE réunit pendant trois jours à Rennes les professionnels de la filière agricole. Un salon qui s'ouvre dans un contexte difficile pour les éleveurs. Il y a déjà la sécheresse de cet été qui n'a pas épargné et qui n'épargne d'ailleurs toujours pas la Bretagne, notre région. Certains éleveurs doivent déjà utiliser leurs stocks de fourrage de l'hiver. Est-ce que l'État va les aider?

Marc Fesneau : Oui, bien entendu. Ce à quoi on assiste, depuis cet été et même depuis le printemps, c'est à une pluviométrie faible. Deuxièmement, il y a eu des événements caniculaires qui ont dégradé profondément la capacité à produire du fourrage, maïs et autres. Ce qui fait que les agriculteurs et les éleveurs ne se trouvent pas dans la situation de pouvoir alimenter leur bétail comme ils le font dans un cycle naturel. Il y a donc un problème, cela a été dit. J'ai eu une rencontre hier avec la filière laitière en particulier et aujourd'hui, je rencontrerai au SPACE l'ensemble des filières, pour parler de ce problème de trésorerie parce que finalement, ils sont obligés dès aujourd'hui d'utiliser de l'alimentation qui vient de l'extérieur de l'exploitation et donc on est en train d'y travailler. Premier élément, on débloque une somme plus importante sur la PAC à partir du 16 octobre, ça fera de la trésorerie. Deuxième élément, le processus classique malheureusement des calamités agricoles qui vont faire en sorte que là aussi, on essaye de débloquer les moyens. Il faut qu'on ait quand même aussi un état des lieux. Et tant que la saison de pousse des prairies, n'est pas finie, on ne peut pas avoir un état des lieux précis. Mais l'objectif, c'est d'accélérer le processus car les paiements c'est mars/avril normalement. Il faut un délai plus court pour faire en sorte qu'on ne trouve pas des agriculteurs en situation d'impasse. Il faut éviter qu'un certain nombre d'éleveurs décapitalisent, c'est-à-dire qu'ils vendent du bétail pour pouvoir simplement alimenter le reste du troupeau. Une baisse du cheptel c'est une baisse de souveraineté à la fin et donc on a besoin de travailler là dessus.

FBA : D'autant que la sécheresse n'est pas le seul problème des agriculteurs. Il y a aussi l'augmentation des prix de l'énergie. Comment faire?

Marc Fesneau : Une première série de mesures ont été prises dès le printemps, un plan de résilience sur l'alimentation animale qui touchait, pour être très précis, plutôt le porc et la volaille.

FBA : Le porc qui est une production important en Bretagne...

Marc Fesneau : Effectivement. Il y a eu plus de 500 millions d'euros pour amoindrir les effets de la hausse de l'alimentation. Et on est en train de recalibrer. Il y a aussi des besoins énergétiques, y compris pour les industries de transformation, le lait et autres. On est en train de recalibrer un dispositif qui permettra d'essayer de passer ce cap dans les meilleures conditions. Il y a un troisième sujet qui va avec. C'est la question du prix et de la rémunération des producteurs, en particulier sur le lait. Comme vous le savez, il y a une, il y a un dialogue qui ne trouve pas son aboutissement entre les éleveurs et la grande distribution. Aujourd'hui la rémunération n'est pas au rendez-vous. Et dans une situation déjà tendue, liée à l'augmentation des coûts et à la sécheresse, il faut que chacun prenne ses responsabilités.

Olivier agriculteur en Ille-et-Vilaine interroge le ministre sur l'agriculture bio

Olivier, éleveur bio en Bretagne : Aujourd'hui, l'avenir bio est très incertain tout simplement parce que les prix ne sont pas rémunérateurs. Moi, je suis agriculteur en lait et dans les oeufs. Et aujourd'hui, je voulais savoir quels étaient les leviers que le ministre pouvait apporter sur le court terme et bien sûr sur le long terme pour aider les agriculteurs bio?

Marc Fesneau : Ce qui vient d'être dit par votre auditeur est très juste. La filière bio est une de celles qui souffrent le plus de l'augmentation des prix de matières premières. Donc on a un problème conjoncturel et un problème structurel. Pour le problème conjoncturel un plan a été voté par le projet de loi de finances rectificative cet été, pour amoindrir les coûts de l'inflation avec une aide de 100 euros par foyer et 50 euros en plus, par personne, à l'intérieur du foyer.

FBA : Une aide pour que les consommateurs puissent acheter notamment du bio...

Marc Fesneau : Oui donc cette aide, c'est un élément conjoncturel. Et deuxième élément, je pense qu'on a peut-être un travail à faire structurel pour regagner des consommateurs. En faisant notamment de la communication qui permet d'inciter à la consommation de produits bio et en cherchant le bon positionnement. Il y a des circuits courts, il y a d'autres signes de qualité, il y a des produits qui sont moins impactés par la hausse des prix que d'autres. Les fruits et légumes sont moins impactés que le lait ou les œufs dont parle notre auditeur. Donc on a besoin de travailler, de structurer avec eux. Mais je pense qu'on a besoin d'abord de montrer l'intérêt du bio. Dans la panoplie des produits agricoles, il n'y a pas que du bio, mais chacun doit pouvoir trouver sa place. Et c'est vrai que le bio dans cette crise est particulièrement impacté.

FBA : Plus généralement, Marc Fesneau, le prix des éleveurs laitiers n'est pas rémunérateur en France qu'on soit dans le bio ou dans le conventionnel. Surtout il l'est moins que dans certains autres pays européens. Là, il y a beaucoup d'attentes. Rappelons que l'Ille-et-Vilaine est le premier département laitier de France.

Marc Fesneau : J'étais hier (mardi) dans une exploitation laitière en Ille-et-Vilaine. Le prix n'est pas au rendez-vous. Et c'est vrai que les prix sont plus bas que dans certains pays européens. Il y a parfois les mêmes centrales d'achat d'ailleurs, dépendant parfois des mêmes groupes qui, à l'extérieur de nos frontières payent 500 euros les 1000 litres. Et chez nous, on est encore parfois largement en dessous.

FBA : À 427 euros les 1000 litres en moyenne récemment

Marc Fesneau : Effectivement, il y a donc deux choses à faire. D'abord, moi, je réunis chaque semaine avec mes collègues de Bercy la structure de réunion des négociations commerciales pour faire un point d'étape et mettre de la pression, pour faire en sorte que les choses soient passées, qu'on tienne bien compte de la hausse des charges pour les éleveurs. Deuxième élément, c'est un débat d'opinion. Il faut qu'on se dise une chose simple : s'il n'y a pas de rémunération au bout, il n'y a pas de souveraineté.

FBA : Il faut donc que le consommateur accepte aussi de payer plus cher son litre de lait?

Marc Fesneau : Je ne veux pas être un donneur de leçon. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des moyens, qui sont limités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les aide puissamment. Donc ce n'est pas qu'un message au consommateur, c'est un message aussi aux distributeurs. La grande distribution ne peut pas se plaindre de ne pas trouver tous les produits qu'elle voudrait pour offrir à ses consommateurs si elle rémunère pas correctement en amont. On a besoin d'avoir une prise de conscience collective. Les consommateurs ont leur part, mais ce n'est pas les seuls. La grande distribution va prendre sa part et je note avec plutôt intérêt, pour pas dire satisfaction, le fait qu'un certain nombre de grandes enseignes se sont positionnées ces derniers jours pour dire qu'ils étaient prêts à aller jusqu'à 500 € les 1000 litres. Donc ils commencent à s'aligner sur la question de la rémunération. Le prix, c'est la souveraineté et donc il faut que chacun dans la chaîne agisse pour nos agriculteurs français.

Gilles auditeur de France Bleu Armorique interroge le ministre sur sa crainte de voir les impôts augmentés à cause des aides données aux agriculteurs

Gilles : Le gouvernement va donner des aides aux agriculteurs qui ont de moins en moins de revenus. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y aura des augmentations d'impôts?

Marc Fesneau : Il n'y a pas de corrélation entre le soutien aux agriculteurs et les augmentations d'impôts. Il y a eu c'est vrai en 1976, l'impôt sécheresse. Ce n'est pas du tout ce qui est sur la table aujourd'hui. Évidemment, on va être au rendez vous pour aider les agriculteurs mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. L'Etat est au rendez-vous de la solidarité comme il l'a toujours été.

FBA : Monsieur le ministre, vous parlez de ces aides ponctuelles pour les agriculteurs. Mais ne faut-il pas imaginer l'agriculture de demain pour faire face à ces alléas climatiques?

Marc Fesneau : Il faut à la fois traiter la conjoncture du moment, parce que moi, je ne laisserai pas un éleveur, un agriculteur dans une situation de détresse suffisamment puissante pour que lui même arrête son activité. Deuxièmement, il faut penser à l'avenir. L'épisode climatique que nous traversons et qui n'est pas terminé, montre que le dérèglement climatique s'accélère et qu'il a des conséquences. L'agriculture, c'est une activité qui se déroule à ciel ouvert. C'est une des rares activités économiques qui est dépendante totalement ou très dépendante en tout cas de la météorologie. Et donc c'est vrai que je vais regarder aujourd'hui au SPACE ce que font les filières pour s'adapter au dérèglement climatique. C'est tout ce qui est l'enjeu de la captation de carbone de la décarbonation.

FBA : Mais ce sont les filières qui vont apporter les solutions?

Marc Fesneau : Non, mais c'est avec les filières qu'on y travaille, ça ne peut pas se faire contre elles. Dans le programme France 2030, on met des moyens importants pour l'agriculture qui vont permettre de faire face à ce dérèglement. C'est le changement de pratiques agricoles, c'est les évolutions techniques ou technologiques. C'est tout ça sur lequel il faut qu'on travaille. Parce qu'avec un climat qui va se modifier comme il est, évidemment, il faut qu'on ajuste les choses.

Rémi Thiriot, Président de Lizio 4 Saisons, pose une question au ministre de l'agriculture

Rémi : Selon vous, comment les agriculteurs vont-ils faire pour absorber les hausses du prix de l'énergie dans l'application de la loi et faut-il prévoir une loi?

Marc Fesneau : Nous avons déjà la loi Egalim 2 pour faire en sorte qu'on travaille le prix à partir de la rémunération de l'agriculteur. Ça avait plutôt bien fonctionné jusqu'au mois de mars, jusqu'à la crise ukrainienne, où là les prix se sont envolés. Et là, pour le coup, le système s'est perturbé à cause de ça. Premièrement, il faut que les distributeurs, ce que je disais tout à l'heure, soient au rendez-vous de la loi et on fera en sorte qu'ils le soient, c'est à dire qu'ils répercutent les hausses.

FBA : Quitte à la contraindre?

Marc Fesneau : Oui la loi est contraignante et si jamais ils ne la respectent pas, ils seront évidemment soumis à des contrôles. La grande distribution n'est pas intouchable. Il y a une question de responsabilité de la grande distribution, comment elle fait pour faire en sorte d'assurer la souveraineté. Elle ne pourra pas se plaindre de ne pas trouver du lait, de ne pas trouver tel ou tel produit si jamais on n'a pas rémunérer les producteurs correctement. Donc c'est une question de responsabilité et même un peu de patriotisme. Vladimir Poutine fait de l'alimentation une arme. Et donc j'invite à ne pas désarmer, à soutenir nos agriculteurs. Parce que je trouve qu'on a diablement besoin d'un dialogue entre le monde agricole et les citoyens. Le monde agricole a besoin d'être soutenu, mais pas seulement d'être aussi compris face à la complexité des actions qu'il a à mener.