Star des charolaises, Historia quitte le Berry pour le Salon de l’Agriculture

Bouesse, France

Elle est belle Historia, mais sera-t-elle de nouveau la reine des charolaises, comme l’an dernier, au Salon de l’Agriculture de Paris ?

Mais cette année, elle a enchaîné les petits problèmes : manque de poids, grossesse tardive, maladies. Toutefois, Historia est chouchoutée, bichonnée par son propriétaire, Jean-Luc Huguet. Sept ans et demi qu’il ne jure que par elle : "On a préparé les pieds. _Là, on va lustrer les cornes. Les poils, on ne le touchera qu’au dernier moment. On ne doit pas travailler trop le poil, sinon il va tomber_. Il faut deux heures pour préparer une vache, la cosmétique."

Elle est en pleine forme, mais elle fait 20 kg de moins que l’an dernier. Elle était superbe l’an dernier. Jean-Luc Huguet, éleveur.

Historia et son veau ! © Radio France - Victor Vasseur

Le concours est dimanche soir

Mais Historia a-t-elle toutes ses chances ? "On ne sait pas" répond l’éleveur. "On ne sait pas les concurrentes. Je suis confiante sur la vache. On verra. Il faudra être bon, et être au top."

Au départ, Historia ne devait pas participer au concours. Le règlement impose un nouveau veau. L’éleveur n’y croyait plus, jusqu’en décembre dernier. Un petit est né il y a deux mois. Son nom : Précieuse. C’est donc son ticket pour le salon mais son état de santé est préoccupant. La génisse a un souffle au cœur.

Le résultat du concours sera connu dimanche soir, après avoir foulé le ring parisien toute la journée.