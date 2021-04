Plus de 300 personnes se sont rassemblées samedi matin à Steenwerck, près de Bailleul, contre un projet d'élevage intensif de pouets dans la commune.

Steenwerck : plus de 300 personnes réunies contre un projet de poulailler géant

Des chapeaux en forme de volailles, des masques aux allures de becs de poules, des tapettes à mouche à la main: plus de 300 personnes, riverains et habitants des communes limitrophes, se sont rassemblées ce samedi pour protester contre un projet d'élevage intensif sur la commune de Steenwerck, près de Bailleul, en Flandres.

Cet élevage de 117.600 vollailles - soit 6 fois plus que le poulailler initial qui a brûlé en 2018 - comprendrait deux nouveaux bâtiments de 2 800 mètres carrés chacun et un forage de 70 mètres. Une structure d'envergure qui provoque le mécontentement de la population. Malgré l'avis défarovable de la commissaire enquêtrice, la Préfecture du Nord a autorisé le projet.

Les riverains ne comprennent pas que le préfet ait donné son feu vert à ce projet

Une décision qui ne passe pas pour Marie La Chappelle, vice-présidente de l'association FLANER : " On ne comprends pas cette autorisation. L'exploitation va poser des problèmes de pollution, de santé, de nuisances sonores avec les camions qui vont venir de Belgique pour déposer les poussins puis les emmener à l'abbatoir. Nous aurons tous les désagrément sans aucun bénéfice économique".

"Je suis inquiète pour mes enfants"

La manifestation avait beau être bon enfant, les craintes des riverains elles sont bien réelles. " Je suis inquiète pour mes enfants qui vont respirer des particules fines et aussi de toute la pollution que ce genre de projet va engendrer", confie Charlise, dépitée. Le maire de la commune, Joël Devos, qui était aux côtés de manifestants, se veut toutefois rassurant. " Les porteurs de projets ont respecté les normes et se sont assurés qu'il y ait le moins de nuisances possible à l'avenir", explique-t-il. L'association FLANER, association de riverains à l'orgine du rassemblement, contestera devant le Tribunal administratif de Lille l'autorisation donnée par la préfecture.

Des associations envrionnementales et de protection des animaux étaient présentes en soutien à la population. Les partis politiques étaient aussi au rendez-vous. Le sénateur socialiste du Nord, Patrick Kanner, l'eurodéputée Karima Delli désormais candidate de la gauche aux élections régionales, et la députée du Nord, Jennifer de Temmerman avaient fait le déplacement.