Le Ministre de l'Agriculture Stéphane Travert s'est rendu jeudi 2 août 2018 au Poste d'Inspection aux Frontières du Havre. C'est le troisième plus important de France. C'est là que toutes les marchandises venues de l'étranger sont contrôlées avant d'être mises sur le marché.

Le Havre, France

Rester vigilant, c'est la mission du Poste d'Inspection aux Frontières (PIF) du Havre. A l'intérieur de cet immense hangar, on contrôle toutes les denrées importées en France qui transitent par le port. Semences, fruits et légumes, viandes et poissons. Ce jour-là, ce sont des crevettes destinées à des plats préparés qui sont contrôlées sous l’œil attentif de Stéphane Travert.

Inspection d'un lot de fruits de mer (Le Havre) © Radio France - Elodie Rabelle

Un produit, deux contrôles

Quand un produit arrive au PIF, il faut d'abord vérifier le certificat qui l'accompagne. Une étape administrative pour savoir si, sur le papier, tout est conforme aux normes européennes. Ensuite vient l'inspection physique et phytosanitaire réalisée par le vétérinaire sur place et si besoin par le laboratoire.

Sur le PIF du Havre, 17 agents ( 15 inspecteurs, 1 vétérinaire et 1 responsable) sont chargé de vérifier la qualités des produits qui entrent en Union Européenne. En 2017, 17.000 lots sont passés par le poste d'inspection du Havre.

L'alimentation, un enjeu essentiel

Une alimentation saine, c'est justement l'objectif du projet de loi porté par le ministre. Sur place, Stéphane Travert a rappelé l'enjeu majeur que constitue l'alimentation en France : " c'est un enjeu économique et de souveraineté, les consommateurs réclament une alimentation saine et plus durable. Jamais nous n'avions aussi bien mangé en France, mais il faut continuer à rester vigilants", a rappelé le ministre lors de sa visite du poste.