Stéphane Travert, député LREM de la Manche : "Faisons confiance à notre agriculture"

Lessay, France

Accord du CETA, polémiques sur l'élevage intensif, arrêtés anti-pesticides... L'été a été marqué par de nombreuses inquiétudes pour le monde agricole. A l'occasion de l'ouverture de la foire de Lessay, le député LREM de la Manche Stéphane Travert, et ancien ministre de l'agriculture, était l'invité de France Bleu Cotentin ce vendredi.

Dans une tribune publiée ce jeudi, 182 personnalités demandent la fin des élevages intensifs et industriels. Que leur répondez-vous ?

Un certain nombre de dispositions ont déjà été prises dans la loi Egalim en 2018. Nous devons trouver avec les éleveurs et les industriels des trajectoires qui permettent de diminuer la souffrance animale. Mais, on doit souligner qu'au fur et à mesure, les éleveurs se prêtent aux exigences des consommateurs. Regardez pour les œufs : de plus en plus de personnes demandent des œufs de poules élevées en plein air. Aujourd'hui, petit à petit, des éleveurs travaillent sur des élevages au sol, ou en plein air, pour répondre à ces demandes. C'est cette transition dont nous avons besoin. Il en va sur le bien-être animal, comme sur d'autres sujets. Cette transition, nous la ferons avec les éleveurs et l'ensemble de nos concitoyens.

Plusieurs arrêtés municipaux anti-pesticides ont été retoqués par la justice. Des maires normands en ont pris pour interdire l'épandage à moins de 150 mètres des maisons. "Démesuré" répond votre successeur au ministère, Didier Guillaume. Ils ont raison ces maires, de braver la loi ?

Est-ce que c'est à un ministre ou à un maire de définir un périmètre ? Revenons à la raison et faisons confiance à la science. Dans la loi Egalim, nous avions trouvé le principe de chartes, qui réunissent les autorités de l'Etat, les maires, les associations pour définir ensemble les meilleures pratiques, celles de bon sens. Ces arrêtés signés par des maires créent des doutes chez de nombreux agriculteurs. Aujourd'hui, je vois des producteurs insultés lorsqu'ils se rendent avec leur tracteur dans un champs. Il faut cesser avec l'agri-bashing. Et il faut aller au-devant des demandes légitimes de nos concitoyens. Il faut trouver des compromis, qui peuvent passer par l'élaboration de chartes. ça fonctionne dans de nombreux endroits.

L'été a été marqué par la colère des agriculteurs concernant l'accord commercial du CETA avec le Canada. La concurrence serait, selon eux, déloyale. Ils se trompent ?

Sur le CETA, quand j'étais au gouvernement, nous avions mené un travail pour apporter des mesures de contrôle. Les produits qui arrivent en France doivent correspondre à nos standards sanitaires. Des moyens de contrôle ont été mis en place. Pour notre filière laitière par exemple, l'accord avec le Canada est un très bon accord. Concernant la filière bovine, aujourd'hui, c'est six abattoirs au Canada qui sont agréés, et c'est 6.000 tonnes de viande qui sont arrivés en deux ans sur le marché européen. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des échanges internationaux. Je comprends les inquiétudes. Mais elles viennent plus dans leurs pratiques, dans leur volonté de travailler ensemble et mieux s'organiser que dans un accord avec le Canada.

Quel message souhaitez-vous lancer aux agriculteurs ?

De la confiance. Nous les soutenons. Aujourd'hui, nos agriculteurs sont bien souvent, sur le terrain et sur les réseaux sociaux, voués aux gémonies. Nous avons besoin de faire confiance à notre agriculture, et de nous faire confiance les uns et les autres. L'été a été dur avec la sécheresse. Les agriculteurs ont des soutiens. C'est l'ensemble des Françaises et des Français. Car ils produisent une alimentation de qualité. Et c'est sur cette base que nous devons continuer à travailler en confiance avec eux.