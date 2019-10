Strasbourg : une "agroparade" devant le Parlement européen pour une agriculture plus raisonnée

Strasbourg, France

Les manifestants demandent une réforme de la PAC (Politique agricole commune) pour tendre à "une agriculture saine, durable et juste" et plus respectueuse de l'environnement. 80 organisations européennes y sont associées : associations de défense de l’environnement, apiculteurs, mouvements de lutte contre les pesticides... Des agriculteurs de la Confédération paysanne seront aussi présents.

Tracteurs, vélos et piétons se rassembleront à partir de 10h sur la place de l'université. Le cortège partira à 11h pour rejoindre le Parlement européen à midi.