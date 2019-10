Subventions agricoles : un dialogue peu productif entre la Corse et l'Etat ?

Ajaccio, France

Deux occupations de locaux symboliques, à Aiacciu. D'abord ceux de l'agence des services et des paiements (ASP) et ensuite ceux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Ils sont repartis bredouilles, mais ont fait passé leur message.

Pour éviter les fraudes, l'Etat a lancé 240 contrôles sur des éleveurs qui bénéficient des aides pour les surfaces dites dans les textes "peu productives", notamment occupés par les éleveurs caprins. Pendant ce temps et en attendant les résultats, le versement de ces primes est suspendu.

Les bergers qui élèvent des chèvres sont qui représentent le plus le pastoralisme corse, et ce sont ceux qui sont les plus touchés. Il leurs ont supprimé leurs maquis en disant que ce ne sont pas des lieux qui ont valeur à élever les chèvres. Nous cherchons des réponses et que la responsabilité de l’État soit pointée. Il n'envoient pas de contrôleurs sur le terrain, ils ne peuvent pas voir que nos chèvre ne vont pas sur les plaines mais plutôt sur les côtes et qu'elles valorisent le maquis !" Romain Rubini, membre d'A Mossa Paisana.

La quinzaine d'agriculteurs s'est vu opposer une fin de non-recevoir, par les services de l'Etat en Corse, qui "n'ont pas la mains" selon certains dires. Dans le même temps, une réunion a eu lieu à Paris, au Ministère de l'agriculture. La Préfète de Corse, la directrice régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt et le président de l'Office de Développement Agricole de la Corse ont rencontré la directrice de cabinet du Ministre de l'agriculture. Lionel Mortini, président de l'ODARC, a demandé la continuité de l'action de l'Etat en matière d'aides aux agriculteurs, dans le cadre de la prochaine PAC 2021-2027.

Au final, les agriculteurs dont les terrains sont contrôlés percevront ce qu'on leur doit si tout est en règle...dans quelques mois.

En revanche, plus possible de faire marche arrière, la France va supprimer les aides aux surfaces peu productives. Car l'État doit rembourser environ 1 milliard d'Euros de subventions de la Politique Agricole Commune, la PAC, à Bruxelles. Les contrôles devraient cependant être accélérés sur le terrain. Entre temps, l'ODARC pourrait trouver des fonds pour aider un minimum les agriculteurs, mais cela ne suffira pas à compenser les pertes.

La Préfète de Corse Josiane Chevalier devrait s'exprimer demain sur le sujet.