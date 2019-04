Sucrerie de Bourdon à Aulnat : un espoir de reprise par les betteraviers de Limagne

Pierre Pelloux et Régis Chaucheprat, directeur et président du syndicat de betteraviers CGB Limagne

Aulnat, France

Le conseil d'administration de Cristal Union, coopérative à laquelle appartient la sucrerie de Bourdon, a confirmé hier qu'il "met à l'étude le projet de fermeture" du site d'Aulnat. Dans son communiqué, le groupe dit "s'engager dans la recherche de repreneurs et de solutions alternatives à la fermeture".

"La balle est dans le camp des producteurs", répliquent les salariés inquiets à la sortie de l'usine. De l'autre côté du bourg d'Aulnat, dans les bureaux de CGB Limagne, le syndicat des betteraviers, les planteurs sont sonnés mais pensent déjà à la suite. Régis Chaucheprat, président du syndicat envisage clairement une sortie de l'union coopérative et une reprise de la sucrerie par les producteurs. "Il faut qu'on récupère notre usine. Je pense que c'est tout à fait envisageable." Il s'agirait donc de sortir de cette fusion de coopératives réalisée il y a 7 ans au sein de Cristal Union.

Repenser une filière locale du sucre

Une reprise de la sucrerie par les planteurs nécessiterait alors de prendre en charge le fonctionnement de l'usine, la commercialisation du sucre, mais pour Régis Chaucheprat, tous les atouts sont là. "On a un bassin de production et une usine qui est en très bon état de fonctionnement avec un savoir-faire du personnel." Le président du syndicat des betteraviers de Limagne se montre aussi confiant dans les débouchés. "_On est le seul bassin de production au Sud de la Loire_. Aujourd'hui nos sucres restent sur le Sud de la France, la moitié sur la région Auvergne Rhône-Alpes, le reste par sur le Sud de la France. Demain, je ne vois pas pourquoi on perdrait ces marchés." L'agriculteur mise aussi sur la demande de plus en plus forte des consommateurs pour la traçabilité, les circuits courts et l'économie circulaire, la pulpe de betterave étant réutilisée pour nourrir les élevages. Les producteurs se prennent même à rêver d'une marque pour le sucre auvergnat.

Régis Chaucheprat, président du syndicat betteravier CGB Limagne. Copier

Une culture essentielle pour les producteurs de Limagne

Reprendre la plus vieille sucrerie de France, fondée en 1836, reste un défi ambitieux dans un contexte de surproduction et de prix en baisse. Ces dernières années la tonne de betterave se vendait en moyenne 33 euros, depuis l'abandon en 2017 des quotas sucriers, elle est tombée à 22 euros. A ce sujet, le député communiste du Puy-de-Dôme André Chassaigne a déjà interpellé le Ministre de l'agriculture sur la question de la betterave à sucre et l'absence d'accompagnement financier de la fin des quotas.

Malgré le risque, Pierre Pelloux, directeur du syndicat betteravier n'imagine pas l'avenir de la Limagne sans cette sucrerie de Bourdon. "C'est par la transformation qu'on crée de la richesse. Il y a quelques 350 emplois directs et indirects, 400 planteurs qui livrent à cette sucrerie et on est un bassin excentré. Sans outil, on perdrait définitivement la production de betteraves." Une culture essentielle à l'équilibre de la Limagne disent les producteurs. Sa disparition réduirait encore la rotation des cultures qui limite les mauvaises herbes. Les producteurs de semence de Limagrain comptent aussi sur la betterave pour isoler leurs parcelles.