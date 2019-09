Sud Ardèche : le manque d'eau devient un problème récurrent pour la viticulture

Valvignères, France

Cette année à la cave coopérative de Valvignères, la production de vin devrait avoisiner les 22.000 hectolitres contre 26.000 lors d'une année normale. Ce n'était déjà que 17.000 hectolitres en 2017 lors de la très forte sécheresse. Plus les années avancent et plus les récoltes s'amenuisent.

Irriguer la vigne : une nécessité

Les vignerons sont unanimes : en Sud Ardèche si on veut continuer à faire du vin, il va falloir irriguer la vigne. Et pour irriguer, il faut permettre aux agriculteurs de créer des retenues collinaires. C'est le sujet du moment : et l'Etat est en train d'assouplir sa position. Ces petits lacs artificiels avaient il y a quelques mois très mauvaise presse accusés de détruire les zones humides en aval et d'aggraver les étiages des rivières. Mais les sécheresses de 2017 et de 2019 font bouger les lignes.

Adapter la culture de la vigne

A la chambre d'agriculture de l'Ardèche, on réfléchit à la parade de ces années sèches et caniculaires. Parmi les pistes, on pourrait construire des panneaux photovoltaïques au-dessus des cultures, vignes ou arbres fruitiers . L'objectif, c'est, au-delà de la production d'électricité de faire baisser la température de quelques degrés au moment des canicules. Car en plus du manque de pluie, il faut ajouter des températures anormalement élevées. Au-delà de 43° à l'ombre au mois de juin dernier.

Les vignerons pensent aussi à modifier les cépages: la syrah et le grenache, des cépages du sud déjà présents résistent mieux à la sécheresse. Il serait aussi possible d'importer des cépages d'Italie du sud.