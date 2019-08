Sud Ardèche : les vendanges débutent ce mardi

Saint-André-de-Cruzières, France

Ce sont toujours les premiers raisins vendangés. Les blancs de la région de Saint-André-de-Cruzières. Ils permettent de faire un blanc effervescent et c'est justement pour ça qu'ils sont vendangés en premier. Il faut une plus grande acidité que pour les vins classiques d'où cette récolte légèrement décalée. Les raisins sont récoltés un peu moins mûrs.

Une petite récolte

On sait d'ores et déjà que 2019 sera une petite récolte en raison des canicules de juin et juillet. Les fortes chaleurs ont bloqué le développement du fruit, puis le manque d'eau n'a pas permis aux grains de grossir. On a donc de petits grains de raisins. Les vignerons ardéchois estiment que la récolte variera entre 300.000 et 350.000 hectolitres. C'est 100.000 hectolitres de moins qu'une année normale. Après les vendanges des blancs effervescents, les vendanges vont se poursuivre la dernière semaine d'août.