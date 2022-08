VIDÉO - Sud-Ardèche : on n'a jamais vendangé aussi tôt

Des vignerons des caves coopératives de Beaulieu et de Brujas-Bessas en Sud-Ardèche ont débuté ce vendredi 5 août les vendanges des blancs. Il s'agit de chardonnay qui vont servir à fabriquer des vins pétillants et qui ne doivent pas avoir une trop grande maturité. Néanmoins, jamais ce type de vendanges n'avait commencé aussi tôt.

La conséquence des fortes chaleurs

Les vendanges avaient déjà commencé un 7 août de façon très exceptionnelle, mais jamais le 5 août. C'est la conséquence des fortes chaleurs, mais aussi de la durée de ces températures très élevées. Depuis le mois de mai, les températures en Sud-Ardèche sont anormalement élevées et entraînent une rapide maturité. Dans quelques jours, le reste des vendanges des blancs débuteront. Enfin, les rosés et les rouges seront vendangés en septembre.

Une petite récolte

Les premières vendanges donneront une petite récolte. Les grains sont petits en raison de la sécheresse. Les pluies annoncées par Météo France pour le week-end du 15 août pourraient faire grossir le raisin qui sera vendangé ultérieurement.

Une vigne qui souffre

Les plants de vigne continuent à souffrir en raison de la sécheresse qui dure depuis cet hiver. L'absence d'eau et les fortes chaleur bloquent le développement de la plante. Il y a moins de raisins et ils sont plus petits puisque la plante n'est plus capable de les nourrir. En fonction du sol, certains plants trop affectés par ce manque d'eau pourraient finir par mourir surtout si ces sécheresses se répètent.