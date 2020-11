Sud-Manche : des habitants de Saint-Ovin s'opposent à l'installation d'une porcherie

Après avoir lancé une pétition sur internet l'été dernier, ils tentent depuis quelques semaines d'alerter les parents d'élèves et les automobilistes de passage dans le bourg de Saint-Ovin à grand renfort de panneaux. Des habitants réunis dans l'association "Un air sain pour Saint-Ovin" s'opposent à un projet de porcherie dans le centre de cette commune de 790 habitants.

Ce projet prévoit l'installation d'un élevage de 450 porcs dans une ferme qui faisait auparavant de l'élevage bovin. Il pourrait voir le jour début 2021 mais pour le moment, aucun dossier n'a été déposé auprès des services de l'Etat.

Les riverains de la ferme s'inquiètent des nuisances sonores mais aussi et surtout olfactives et de leurs conséquences sur l'attractivité du bourg.

Je crains que ça sente mauvais. Or il y a une école juste à côté, un foyer d'accueil d'adultes handicapés, des habitations toutes proches qui sont sous les vents dominants en provenance de cette ferme, l'équivalent d'un mois et demi par an. Et il y a un restaurant qui essaye de s'ouvrir à 300 mètres de là. Vous imaginez vous arrêter manger dans les odeurs de la porcherie ? lance Philippe Lauth, riverain, membre de l'association.