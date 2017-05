Suicides d'agriculteurs, des bourguignons témoignent devant la caméra

En une semaine, deux agriculteurs bourguignons ont mis fin à leurs jours. En France, en 2016, ils sont quatre cents à en avoir fait de même. La Mutualité Sociale Agricole vient de réaliser un film de prévention présenté ce jeudi à Dijon.

Comment inciter les agriculteurs à parler de leurs difficultés avant qu'il ne soit trop tard ? C'est la MSA, la Mutualité Sociale Agricole vient de tourner un petit film documentaire. Ce film s'appelle OSER et ce sont des agriculteurs bourguignons qui témoignent. En France, il y a près de 400 agriculteurs par an qui se suicident. En Bourgogne, dans les 8 derniers jours il y en a eu au moins 2 explique la MSA. 5000 exploitants agricoles bourguignons gagnent moins de 400 euros par mois. Ça représente 37 % de la profession et ils sont de plus en plus à bénéficier des minima sociaux

Une profession en crise, mais des individus qui préfèrent taire leurs difficultés

Claudia est éleveuse dans le parc du Morvan. Elle a accepté de témoigner dans le documentaire. A la mort de son mari, elle s'est retrouvée la tête sous l'eau, et elle a bien cru qu'elle ne s'en sortirait jamais. Elle reconnait avoir voulu tout gérer de front mais elle n'a pas pu. "Arrivé à un moment, j'ai coulé. C'est une fierté. Dans le milieu on ne demande pas, sinon c'est considéré comme une défaite et les vautours sont tous autour à savoir si tu vas arrêter ou continuer. Du coup, tu essaies de redresser la tête, mais tu n'y arrives pas et tu coules. Jusqu'au moment où j'ai tiré la sonnette d'alarme. Il me fallait absolument de l'aide. Or il y a des choses qui peuvent être mises en place mais qu'on ignore. J'ai bénéficié de la garde d'enfants le soir deux fois par semaine, ou encore de l'aide d'un ouvrier lorsque je me suis faite opérée. J'ai également eu droit à l'isolation de ma maison. Il faut savoir mettre sa fierté de côté et arrêter d'écouter les "on dit'"

Le film est diffusé en avant-première aux adhérents de la MSA. Il sera disponible sur internet à partir de la semaine prochaine sur le site de la MSA