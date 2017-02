Suicide des agriculteurs, la MSA se mobilise

Une enquête récente de la MSA et de l'institut de la santé estime qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. La MSA forme donc ses agents pour détecter les situations de détresse et met en place un numéro d'appel spécifique.

Le suicide et la détresse des agriculteurs, voilà un sujet qui inquiète la MSA (Mutualité sociale agricole), particulièrement en Bretagne. Fabienne Lagoeyte, directrice-adjointe de la MSA des Portes de Bretagne était en direct sur France Bleu Armorique.

Quelqu'un d'agressif, souvent quelqu'un qui va mal

35% des agriculteurs en Bretagne ont un revenu annuel inférieur à 4248 euros par an. Ce chiffre, en hausse, explique pour beaucoup leur mal être. Outre le contexte économique difficile, les agriculteurs souffrent aussi de leur isolement et d'une charge de travail très importante. Selon Fabienne Lagoeyte, il y a aussi un manque de reconnaissance et des contraintes administratives pesantes.

Agri'Écoute, 24h/24, pour répondre à ceux qui vont mal

Solidarité dans les campagnes bretonnes

Le drame du suicide, Marie Le Guelvout l'a vécu. Son frère Jean-Pierre a mis fin à ses jours le 14 décembre dernier. Agriculteur à Moréac (56), Jean-Pierre était connu pour avoir participé à l'émission "L'amour est dans le pré" en 2010. Il gérait la ferme familiale avec son frère André, qui est maintenant seul pour maintenir l'activité. Marie, avec sa soeur Fabienne, elles, gèrent l'administratif. Depuis ce drame, Marie Le Guelvout constate une grande solidarité.

Agri' écoute : 09 69 39 29 19

Pour prévenir le passage à l'acte, la MSA a mis en place tout un dispositif d'aide. Ses agents sont formés à détecter les signes de grande détresse. Un numéro de téléphone Agri'Écoute, en partenariat avec SOS Amitiés, est aussi ouvert 24h/24 pour répondre à ceux qui craignent de passer à l'acte. Au bout du fil, des bénévoles formés, mais aussi des psychologues professionnels.