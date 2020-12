Détresse chez les agriculteurs : 60 signalements l'année dernière à la MSA Dordogne/Lot-et-Garonne

C'est un chiffre qui donne le vertige et qui révèle l'ampleur du problème. En France, un agriculteur se suicide chaque jour selon une étude de la Mutualité sociale agricole datant de 2015. Si peu de chiffres existent au niveau local , la Dordogne n'est pas épargnée. Selon la MSA Dordogne/Lot-et-Garonne, 60 signalements d'agriculteurs en détresse ont été faits sur sa cellule d'écoute, Agri'écoute, en 2019.

"Ce sont des problèmes professionnels généralement, des problèmes personnels aussi, les deux sont souvent liés", explique Jean-François Fruttero, le président de la MSA Dordogne/Lot-et-Garonne.

"Apporter une solution"

Les personnes faisant l'objet d'un signalement sont prises en charge par l'organisme. "On a l'avantage d'être un guichet unique, ajoute-t-il. Nous sommes en capacité de juger les besoins sur de la santé, sur de la sécurité au travail, sur des problèmes pour régler des cotisations, etc. On est capable de faire le lien et d'apporter une solution". Il met en avant des jours de répit proposés notamment à des agriculteurs en difficultés.

"Ce n'est pas facile. C'est un travail de fourmis. Ce sont souvent des situations dégradées. Mais nous avons des outils pour prendre en charge les agriculteurs concernés dans les meilleures conditions." Depuis le printemps 2020, un soutien psychologique aux agriculteurs qui le souhaitent est proposé sur la cellule Agri'écoute. Elle est ouverte 7 jours sur 7 au 09 69 39 29 19.