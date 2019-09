Suicides chez les agriculteurs : "un sujet tabou" pour Jean-François Fruttero, président de la MSA de Dordogne

Dordogne, France

La MSA de Dordogne projette ce mardi soir l'avant-première du film"Au nom de la terre"qui traite du suicide chez les agriculteurs. Un film France Bleu qui sort le 25 septembre. Selon les derniers chiffres de la sécurité sociale agricole, deux personnes se donnent la mort par jour dans cette profession.

"C'est un sujet tabou que l'on essaye d'appréhender depuis une dizaine d'années." reconnait Jean-François Fruttero, président de la MSA Dordogne/Lot-et-Garonne. Alors comment expliquer ces chiffres alarmants ? "C'est souvent des exigences de travail, la pénibilité, des problèmes économiques, la déficience de rapports sociaux" ajoute Jean-François Fruttero.

Il reconnait aussi l'implication de l'"agribashing", soit la défiance concernant les méthodes d'agricultures conventionnelles, jugées parfois pas assez vertes : "Je crois que les agriculteurs se sentent pointés du doigt dans leur pratique, leur travail, ce qui est regrettable parce qu'ils font un métier fabuleux et nourrissent la population, et on leur doit beaucoup."

L'interview de Jean-François Fruttero, président de la MSA Dordogne et Lot-et-Garonne. Copier

Presque 50 signalements en Dordogne

Depuis une dizaine d'années, la MSA estime travailler activement pour lutter contre la détresse des agriculteurs. Depuis le début de l'année en Dordogne, 48 signalements ont été effectués à la plateforme Agri'écoute, service d'écoute téléphonique. Plusieurs dispositifs existent pour aider les personnes dans le besoin :