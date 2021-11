Suicides des agriculteurs : la FDSEA du Finistère salue les annonces du gouvernement

Le ministre de l'Agriculture annonce ce mardi une augmentation de 40% des moyens financiers pour contrer le suicide des agriculteurs. Une bonne chose, répond le président de la FDSEA du Finistère, mais il faut aussi aider les agriculteurs à améliorer leur rentabilité.

Le ministre de l'Agriculture annonce une "mobilisation collective" pour une meilleure rémunération et une meilleure considération des agriculteurs. "Nous augmenterons de 40% l'ensemble des moyens financiers" destinés à enrayer les suicides d'agriculteurs, affirme Julien Denormandie sur franceinfo ce mardi.

Jean-Alain Divanac'h, président de la FDSEA du Finistère, estime que c'est "une vraie réponse, malgré tout, subsiste le problème qu'on constate : un taux fort plus fort de suicide, ce taux est lié au malaise prégnant dans les campagnes finistériennes et bretonnes, notamment avec un manque de rentabilité des activités agricoles qui devient plus pressant. On a encore une accentuation de ces problématiques, avec ces hausses de charges, qui met à mal les exploitations."

La feuille de route du gouvernement ? Déployer des sentinelles : "Il s'agit d'identifier les signaux faibles. Un agriculteur qui n'ouvre plus les courriers qu'on lui adresse par exemple, parce qu'il se dit que ça doit être une demande de recouvrement", précise le ministre. "Ces sentinelles sont l'ensemble des personnes qui sont en lien avec les agriculteurs, les institutionnels comme la mutualité sociale agricole (MSA), ce sont les voisins, les chambres d'agriculture, les associations qui font un boulot fabuleux, mais ça peut être aussi le facteur, le banquier, l'élu local, l'ensemble de la communauté qui est en lien avec l'agriculteur et qui lui dit "nous sommes là pour vous accompagner, il y a des dispositifs qui existent, des spécialistes qui sont là".

Sur les prix, souvent dénoncés par les agriculteurs, en plein dans les négociations avec la grande distribution. Il estime qu'il faire "le choix, en tant que consommateur, d'acheter des produits locaux, du territoire. Oui, en tant que consommateur, ces prix augmenteront un petit peu."

"Les aides financières sont une chose", répond Jean-Alain Divanac'h, "la rentabilité des élevages est la principale problématique, après il y a des outils possibles, en terme de veille, on le constate dans les exploitations, la nécessité d'une activité 360 jours par an est très astreignant, encore pire quand on est seul."