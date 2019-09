Suicides et mal-être des agriculteurs : la sécheresse c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase

En Côte-d’Or, 13 sous-bassins sur 18 sont en crise sécheresse : un record historique est atteint. Les agriculteurs, en particulier les éleveurs laitiers en souffrent : leur bêtes n'ont plus à manger. Cela s'ajoute à leur mal-être et peut mener "au passage à l'acte" témoignent des éleveurs.

Côte-d'Or, France

Ce lundi, le conseil départemental de Côte-d'Or se retrouve pour parler sécheresse. C'est là que sera annoncée la somme que le département va allouer au soutient des communes et syndicats des eaux prêts à prendre des initiatives pour les agriculteurs, des prix réduits pour accéder à l'eau par exemple. Ce coup de pouce répond à une urgence qui pourrait bien tourner au drame.

Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole le disait sur il y a deux semaines sur France Info : à cause de la sécheresse, "des agriculteurs se sont suicidés".

Sécheresse et fragilité économique, trop c'est trop

Jean-Charles Blanchard est éleveur de viande charolaise en Saône-et-Loire et président de l'association Agrisolidarité qui vise à accompagner les agriculteurs en difficulté. La sécheresse, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et "la goutte d'eau qui nous manque ! Surtout sur cette zone d'élevage où l'on est déjà fragilisé économiquement. En plus cette deuxième sécheresse, les éleveurs sont démoralisés." Alors quand on lui demande s'il a des craintes pour certains membres de l'association, il répond très vite : "sûrement oui, certains ont déjà des profils psychologiques assez délicats, il peut y avoir des passages à l'acte."

"La sécheresse c'est quelque chose qui peut faire basculer les gens : c'est du travail supplémentaire et pas de répit" - Odile Joly, agricultrice

Odile Joly est agricultrice en élevage allaitant dans le Morvan, au nord d'Autun. Avec trois associés, ils élèvent entre 300 et 450 vaches. Selon elle, c'est inévitable que la sécheresse mène au suicide de certains agriculteurs : "malheureusement ça ne me surprend pas du tout, chez les éleveurs qui sont déjà un peu fragile... Bien sûr, la sécheresse c'est quelque chose qui peut faire basculer les gens d'autant plus que c'est du travail supplémentaire et pas de répit. Les gens qui sont déjà le nez dans le guidon le sont encore plus. Quand on ne voit pas d'issu pour s'en sortir, c'est là que l'on peut faire le geste fatal."

"Ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses animaux, c'est un drame"

En Côte-d'Or, la pluviométrie historique est de 890 millimètres d'eau. L'année dernière on en a eu seulement 680 millimètres, et cette année 382 millimètres. Même les petits cours d'eau ne permettent pas d'abreuver les troupeaux. Le problème pour Odile Joly, c'est que le manque d'eau empêche l'herbe de repousser, s'il ne pleut pas plus, 40 % de l'herbe sera perdu chez elle. Cela demande un travail sans fin, pour peu de résultat et "ça décourage quand ça revient tous les ans. Nous c'est que la deuxième année mais il y a des endroits de Saône-et-Loire où c'est la troisième année. C'est la sécheresse et la canicule qui quand même détruit la flore et affecte les animaux."

Le pire, c'est pour les éleveurs de bovins, qui voient leurs bêtes affamées : "ces bêtes qui normalement devraient trouver l'alimentation dans le terrain, on est obligé de leur apporter. Cela a un coup énorme et les éleveurs s'endettent. Jusqu'à quand vont-ils pouvoir apporter cette alimentation ? Nos animaux, c'est comme une mère de famille qui n'arriverait plus à nourrir ses enfants, ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses animaux, c'est un drame," explique Jean-Charles Blanchard.

La solution première c'est donc de parler. Heureusement explique Odile Joly, elle et ses associés se serrent les coudes, "c'est vrai qu'à trois on est toujours mieux que tout seul. Le gros soucis ce sont les gens seuls qui ne peuvent pas discuter ou échanger... Nous ça va on a des réserves, mais pour les jeunes qui viennent de s'installer qui commencent avec deux années de sécheresse. Ils ne se sentent pas bien du tout, donc ils se posent des questions sur ce qu'il faut faire." Tous deux espèrent des aides de la part du département de la Côte-d'Or et surtout de la région Bourgogne-Franche-Comté.

VIDÉO - "Dommage", trois YouTubeurs (Tom, Jonathan et Valentin) «Agri'écoute» de L’île-d’Yeu réalisent à clip en soutien aux agriculteurs :