Suite au gel, des dégâts catastrophiques en Drôme et en Ardèche

La nuit du 7 au 8 avril 2021 restera sans doute dans les mémoires comme la pire de ces 45 dernières années pour l'arboriculture et la vigne dans la Drôme et en Ardèche. Les températures très froides ont fait des dégâts considérables surtout pour les fruits.

Difficile de faire un bilan complet et précis mais il y aura très peu de fruits récoltés en Drôme et en Ardèche cette année. Le gel intense qui a sévi durant la nuit de mercredi à jeudi a détruit une grande partie des abricots, pêches, nectarines et cerises.

Selon les estimations de la FDSEA de l'Ardèche, il y aura près de 90 % de pertes pour les cerises, 95 % pour les abricots. Dans la Drôme, la Chambre d'Agriculture explique qu'il est trop tôt pour dresser un bilan mais les pertes seront du même ordre, très importantes, principalement pour les abricots et les pêches.

Aurélien Soubeyrand, producteur de cerises à Désaignes (Nord-Ardèche), est responsable « fruits » à la FDSEA de l'Ardèche. Il a quasiment tout perdu en une nuit. "On a eu jusqu'à moins 6 degrés sur certains secteurs, on est à des taux de perte de 98%, 99%".

"On dirait qu'il y a eu un coup de lance-flammes sur le verger, c'est du jamais vu" - Aurélien Soubeyrand

"C'est étonnant de voir les choses partir aussi rapidement, c'est très rare" précise Aurélien Soubeyrand, très ému. Quasiment aucun secteur de Drôme et d'Ardèche n'a été épargné par cet épisode de gel long (entre 8 et 10 heures) et extrêmement intense.

La viticulture moins touchée

Pour la vigne, les dégâts seront sans doute de moindre ampleur. Il est trop tôt pour des estimations fiables car si certains bourgeons ont déjà brûlé, des contre-bourgeons peuvent encore éclore. Et la situation est contrastée selon les appellations. Dans les appellations septentrionales, Saint-Péray, Cornas, Saint-Joseph, Hermitage et Crozes-Hermitage, les viticulteurs ont sorti les grands moyens, jusqu'à un hélicoptère pour brasser l'air. Les dégâts seront sans doute contenus. La présidente de l'appellation Cornas Anne Colombo évoque ainsi des pertes de l'ordre de 20%.

Rémy Vodin inspecte sa vigne à Saint-Péray.

Pour la clairette de Die, déjà très touchée par des épisodes de gel ces dernières années, la situation est contrastée. Les bourgeons n'étaient pas encore sortis dans le Haut Diois. En revanche, les dégâts seront plus importants dans le bas de la vallée de la Drôme, entre Vercheny et Saillans.

Dans le Sud Drôme peu habitué au gel, les viticulteurs ont pour la première fois de leur histoire pour certains allumé des ballots de paille au milieu des parcelles. L'appellation Grignan-lès-Adhémar semble "relativement épargnée" selon son président Matthieu Rozel. Dans le Sud Ardèche, le gel a surpris par son ampleur. Les viticulteurs n'ont pas d'équipement non plus et le dernier épisode de gel important remonte à 1991. Ce sont les cépages les plus précoces - grenache, chardonnay, merlot- qui ont le plus souffert selon Philippe Dry le directeur des Vignerons ardéchois de l'Uvica à Ruoms.

Quelles aides face à la crise ?

Les FDSEA et les deux chambres d'agriculture de l'Ardèche et de la Drôme en appellent au ministre de l'agriculture pour qu'il vienne constater lui-même l'ampleur des dégâts. La présidente de la FNSEA Christiane Lambert sera en Ardèche dès ce vendredi. Les élus locaux n'ont pas tardé à demander le déclenchement en urgence des calamités agricoles. Dans un communiqué, la préfecture de la Drôme fait savoir qu'une mission d’enquête sera diligentée très rapidement par la Direction Départementale des Territoires afin d’estimer les dégâts et les pertes, au plus près du terrain. Un dossier « calamités agricoles » sera ouvert et permettra de solliciter le dispositif national pour les pertes de récolte en arboriculture, et pour les pertes de fond en viticulture.

Mais les calamités agricoles peuvent-elles suffire ? Non répondent les représentants du monde agricole. Les aides pour le gel 2020 n'ont pas encore été touchées par tous les sinistrés. Et par ailleurs, "il faut toujours finir par rembourser les prêts reportés" souligne par exemple Bernard Habauzit en charge des calamités agricoles à la chambre d'agriculture de l'Ardèche.

Les deux chambres d'agriculture demandent des aides exceptionnelles à l'Etat. Appel relayé par les élus qui, en Ardèche, demande la tenue urgente d'une table ronde. Le département de l'Ardèche promet de débloquer tout de suite 300.000 euros, comme lors des années précédentes.

Il faudra sans doute se poser aussi la question des variétés plantées en Drôme et en Ardèche. Sont-elles trop précoces ? Que faire face au dérèglement climatique ? Aux vagues de froid et de sécheresse ? Ces questions-là agitent aussi la profession.

