Suivez la journée spéciale Bourgogne-Franche-Comté au Salon de l'agriculture 2019

Paris, France

Les grands rendez-vous de ce mercredi 27 février

Goûtez les burgers 100% "bourguigno-comtois" dans leur boite de Mont d'or, et n'oubliez pas de déguster les spécialités régionales : œufs en meurettes, salade comtoise, bœuf bourguignon ou encore patates Morteau Cancoillotte. (Au stand 3 E 080).

Découvrez les animaux de nos régions. Pour la première fois les races montbéliardes et charolaises sont réunies sous la bannière de la région Bourgogne-Franche-Comté. (Au stand 1 H 074).

Dégustez les vins et grands vins de Bourgogne, grâce à un bar à vins et à des animations "en direct du domaine". (Aux stands 3 D 074 et 3 E 087).

Savourez les fromages locaux : Bleu de Gex Haut-Jura, Comté, Emmental Grand Cru, Gruyère de France, Mont d'Or, Morbier... Venez déguster et en apprendre davantage sur les fromages AOP-IGP de Franche-Comté. (Aux stands 1 J 074 et 1 G 074)

Journée spéciale Bourgogne Franche-Comté sur notre antenne

France Bleu Auxerre, France Bleu Bourgogne et France Bleu Besançon s'associent, ce mercredi 27 février, pour une émission spéciale Bourgogne-Franche-Comté. Sur nos antennes, entre 9 heures et 13 heures, découvrez les atouts présentés par la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est la troisième année que les deux anciennes régions s'associent sur un seul et même espace, le hall n°1. Vous y découvrirez des races de grandes renommées comme la Montbéliarde, la Charolaise (elle a ouvert le salon ce dimanche), mais également les chevaux comtois et auxois, le mouton charolais, sans oublier le poulet de Bresse.