Superbelle, Charolaise de Creuse, médaillée d'or au Salon de l'agriculture

Après le triomphe des vaches creusoises au concours des Limousines , jeudi 2 mars au Salon de l'agriculture à Paris, la moisson a aussi été bonne au concours des Charolaises. Seule vache creusoise sélectionnée, Superbelle du GAEC Verger de Glénic a brillamment défilé et remporte une médaille d'or dans sa catégorie, celle des génisses de deux ans.

L'éleveur, Fabien Verger, est un habitué du Salon de l'agriculture. Il y vient depuis vingt-trois ans et il cumule les récompenses : "C'est le concours le plus relevé des races. Il n'y a que quarante animaux sélectionnés dans toute la France, vingt mâles et vingt femelles. Être sélectionné c'est déjà énorme, alors la médaille d'or c'est la cerise sur le gâteau."

Après Nougatine, Riviera, Tulipe, Victoire, Aubaine, Florine, Huguette, Jakarta, Meringue et Précieuse, Superbelle est la onzième femelle née dans l'élevage de Glénic sélectionnée au concours général agricole de la race charolaise à Paris. Pesant un peu plus d'une tonne, elle a séduit le jury par "sa classe, sa tête exceptionnelle et un poids hors normes" d'après son éleveur.

Superbelle quitte donc Paris auréolée de gloire, pour retrouver sa pâture et se reposer, "comme nous", rigole Fabien Verger.

Tous les résultats du concours général agricole sont à retrouver ici.