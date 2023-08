Sur France Bleu Elisabeth Borne assure qu'il n'y aura pas de hausse des taxes sur l'alcool

C'était l'une des craintes des viticulteurs pour la rentrée, que le gouvernement augmente les taxes sur l'alcool, via son projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Mais Elisabeth Borne l'a assuré ce mercredi 23 août dans l'émission Ma France sur France Bleu : il n'en sera rien. "S'agissant de la taxe, moi je veux vous dire très clairement : il n'y a pas du tout de projet d'augmenter les taxes sur l'alcool. Il y a des taxes sur les alcools qui sont actualisées tous les ans avec un plafonnement, et on ne va pas changer cette règle."

Une annonce qui va sûrement soulager les viticulteurs bordelais qui traversent aujourd'hui de grandes difficultés , entre les attaques de mildiou , la surproduction ou encore la baisse de consommation.

