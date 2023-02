Sur Instagram, Sophie montre sa fierté d'être agricultrice et féminine

Des mains fines terminées par de beaux ongles vernis d'un rose pâle scrutent la terre d'un champ en Charente-Maritime. La scène pourrait sembler cocasse pour certains, mais pas pour Sophie. Ces mains, ce sont les siennes, et cette agricultrice de 30 ans assume totalement de bousculer les codes d'un milieu considéré pendant longtemps comme exclusivement masculin :

« Oui, moi, j'ai toujours été féminine. J'ai toujours mis du vernis, du rouge à lèvres quand je sors. J'aime bien prendre soin de moi, ça me fait plaisir. Et au travail, c'est pareil (…) ça n'empêche pas de conduire un tracteur ! »

Pour Sophie, 30 ans, il n'existe aucune incompatibilité à être féminine et conduire un tracteur - Compte Insta - sophiie_farmerlife

De 192 à 37.000 abonnés sur son compte Instagram

Depuis 2019, cette Charentaise-Maritime d'origine alimente en jolies photos un compte Instagram qui rassemble aujourd'hui 37.000 abonnés, ou « collègues agriculteurs » comme elle préfère les appeler. Lors d'une convalescence suite à une importante opération du genou, la jeune femme se met progressivement à développer son compte personnel qui recense alors seulement 192 abonnés. Elle se sert de ce compte Instagram pour montrer son quotidien dans la ferme et défendre le milieu agricole en touchant un public large.

Ses inspirations, elle les puise en s'abonnant à des comptes de femmes vivant aux États-Unis et au Mexique. Comme elle, toutes sont à la tête d'une exploitation agricole et promeuvent la liberté de rester féminine dans leur activité.

« Ça ne pose pas de souci d'être une femme dans le milieu agricole. Je ne suis peut-être pas aussi costaud que mon collègue Vincent. Sinon, dans la vie de tous les jours, on réfléchit pareil », explique Sophie.

Sur son compte Instagram, Sophie se met en scène pour montrer la réalité de son quotidien - Compte Insta - sophiie_farmerlife

Casser des clichés autour des femmes dans l'agriculture

90 % de ses abonnés sont des hommes, issus des quatre coins de la France. Cela permet à Sophie de briser certains clichés qui restent parfois tenaces.

« J'ai souvent des réflexions de type : 'Oui, tu fais que les papiers, t'es pas agricultrice'. Mais en fait, être agriculteur aujourd'hui, c'est aussi savoir gérer sa ferme, ça passe par les papiers. C'est devenu très important. Savoir ses coûts de production, c'est indispensable. »

Sophie est titulaire d'un brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole et d'un BTS Comptabilité et gestion des organisations. Elle a obtenu ce dernier avant de reprendre la ferme familiale auprès de son père, à une époque où elle ne se sentait pas « encore sûre pour reprendre l'exploitation familiale ». Aujourd'hui, tout doute a disparu et ce diplôme lui « sert beaucoup » dans la gestion de ses activités céréalières.

Élue Miss Agricole 2021

Grâce à ses photos, qu'elle poste régulièrement sur Instagram avec une quasi précision d'horloger à partir de 18h00, Sophie peut interagir avec ses abonnés autour de son activité : le matériel, les rendements, les techniques. Son compte se veut être aussi un lieu d'inspiration pour « des jeunes filles qui n'oseraient pas aller dans la filière ».

Sophie a été élue Miss Agricole 2021, un concours organisé sur Facebook - Compte Insta - sophiie_farmerlife

Sophie n'est pas seule sur ce terrain. Élue Miss Agricole sur Facebook en décembre 2020, elle s'est liée d'amitié avec d'autres femmes qui partagent son activité d'agricultrice et d' « influenceuse » sur des réseaux sociaux comme Youtube, TikTok ou Instagram.

Même si Sophie ne se trouve pas « photogénique », elle encourage chacun à s'accepter et « à oser » se mettre en scène dans son quotidien. Son état d'esprit lui permet de défendre les valeurs de son activité et de montrer combien elle en est fière : « On a un rôle très important, nourrir la planète, c'est super gratifiant. On n'est pas beaucoup de femmes en proportion avec les hommes donc je suis très fière de montrer ce que je fais, et que je peux le faire aussi malgré mon vernis. »