Sur l'île de Ré, la récolte de pommes de terre a commencé

Sur l'île de Ré, la récolte de la primeur a commencé depuis la semaine du 10 avril. Environ 2.000 tonnes de pommes de terre primeur seront récoltées jusqu'à la fin du mois de juin. A Bois -Plage, Jonathan Henry cultive environ 10 hectares de pommes de terre.

Sur l'île de Ré, la récolte de la primeur, comme on l'appelle, a commencé. La vingtaine de producteurs rétais ont commencé à ramasser la pomme de terre de l'île de Ré. Une pomme de terre précoce, car cueilli juste avant maturation. C'est un produit frais qui se conserve environ neuf jours. La pomme de terre primeur de l'île de Ré représente environ 2% des pommes de terre primeur en France. Environ 2.000 tonnes seront produites cette année. La récolte dure jusqu'au mois de juin.

Pour une pomme de terre précoce, un travail commencé dès janvier

A Bois-Plage, Jonathan Henry a commencé la récolte de pommes de terre la semaine dernière. Avec son père, Régis, ils cultivent 10 hectares de champs de pommes de terre de l'île de Ré. Pour gagner quelques jours de précocité, la course contre la montre commence dès le mois de janvier : "Une semaine après la plantation, on commence à installer des petites serres sur chaque rangée pour protéger le sol, le réchauffer et permettre la croissance".

Sur une parcelle de 3000 m2, il y a "au moins cinq jours de travail à trois, explique Jonathan Henry, on a installé à la main 2.000 arceaux et trois couches de bâches pour protéger les plants". Un travail fastidieux mais indispensable que Jonathan Henry et son père ont du recommencer cette année à deux reprises à cause "des tempêtes et des forts coups de vents".

La production de pommes de terre de l'île de Ré est extrêmement précise : "On regarde la météo 50 fois par jour, sur le téléphone portable pour vérifier le temps mais aussi le vent". Tout cela pour ajuster l'arrosage car "cela peut changer très vite". Jonathan Henry cultive la pomme de terre de l'île de Ré depuis dix ans mais il fait confiance à l'expérience de son père pour savoir exactement quand récolter et comment réagir face aux événements météo : "Je sais à peu près mais je n'ai pas l'expérience de mon père" explique le producteur rétais.

Tous ces efforts jusqu'au mois d'avril pour gagner quelques jours de précocité car : "Plus une pomme de terre de l'île de Ré arrive tôt, plus elle se vend cher". C'est en début de production que la pomme de terre de l'île de Ré se vend le plus cher, environ 10 euros le kilos. Un prix qui redescend jusqu'à 3 ou 4 euros le kilos une fois la saison lancée.