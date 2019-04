Sur l'île de Ré, les pommes de terre sont en avance !

C'est un petit rituel sur les étals et dans les assiettes : l'arrivée des premières pommes de de terre de l'île de ré. Leur récolte a débuté depuis quelques jours et en avance , grâce, notamment, à la météo.

Le Bois-Plage-en-Ré, France

Les toutes premières pommes de terre de l'île de Ré seront bientôt sur vos étals et dans vos assiettes. Leur récolte a commencé dès le début de la semaine. Ces petites choses fragiles, rondes, à la peau dorée sont arrivées avec de l'avance, la faute à une météo très clémente.

Un record de précocité

Dans son champ au Bois-Plage en Ré, Jonathan Henry a chaussé ses bottes et sorti son tracteur un peu plus tôt que prévu. Il faut dire que les pommes de terre sont en avance, un record selon lui "Je n'ai jamais ramassé des pommes de terre un 2 avril ! Ce n'est jamais arrivé pour nous et même pour beaucoup d'autres !" explique l'agriculteur. Ses pommes de terre ont été planté vers le 15 janvier, grâce à une météo plus que clémente. "Cette année on n'a pas eu de gelée, on n'a pas eu froid." explique Jonathan qui poursuit "C'est vraiment de la pomme de terre précoce. On est dans des terrains très sableux. C'est vraiment le sol et le climat qui fond la différence."

Dans le champ de Jonathan, la récolté a débuté le 2 avril, un record selon lui ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

1.500 à 2.000 tonnes produites chaque année

Un sol et un climat qui permet au tubercule de bénéficier d'une Appellation d'Origine Protégée mais tous les terrains rétais ne peuvent pas en profiter. Tout dépend de la qualité du terrain, du type de pomme de terre cultivé également. L'AOP limite aussi la production de ce petit diamant. " On produit entre 1500 et 2000 tonnes de pommes de terre chaque année" détaille Christophe Barthère, le président de la coopérative de l'île de Ré. Il reconnaît lui aussi que les précieux tubercules ont de l'avance mais il l'assure " je pense que l'on sera sur ces quantités là cette année ".

Chaque année 1500 à 2000 tonnes de pommes de terre AOP sont produites sur l'île de Ré. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Si la quantité est au rendez-vous, la qualité devrait également l'être selon Jonathan: "la récolte est belle, il y a la qualité, il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un très bon début de saison" se réjouit l'agriculteur qui passe beaucoup temps dans ses champs. " C'est vraiment les toutes premières, on a beaucoup de travail à mettre en place, les arceaux, les bâches, pour les protéger ", il ne s'en cache pas , ses pommes de terres, il les bichonne !

Il faut dire que si le kilo de pommes de terre primeur AOP de l'île de Ré est vendu 6 euros par la coopérative, les prix peuvent varier du simple au triple sur les étals.