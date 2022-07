Sur la route de la pomme du Limousin les producteurs expliquent leurs contraintes face aux aléas du climat

Cet été comme chaque année on peut reprendre "la route de la pomme du Limousin". Une route qui permet à des producteurs de Haute-Vienne et de Corrèze de faire découvrir aux visiteurs leur travail au cœur de leurs vergers où sont produites des pommes AOP (d'appellation d'origine protégée). Mais l'occasion aussi d'expliquer au public les contraintes de leur métier de plus en plus souvent liées aux aléas climatiques. Installé à Coussac-Bonneval Patrice Blanchet a planté ses premiers pommiers en 1992. Il est aujourd'hui à la tête de 13 hectares de vergers , des vergers qu'il a choisi de faire découvrir l'été au public.

"Je n'ai rien à cacher, mon verger est grand ouvert"- Patrice Blanchet, pommiculteur à Coussac-Bonneval

Pour Patrice Blanchet, accueillir du public dans ses vergers "c'est engager un dialogue avec les consommateurs". Et il répond à toutes les questions y compris quand on lui demande si il utilise des insecticides. "Je n'ai rien à cacher, mon verger est grand ouvert"confie le producteur de Coussac-Bonneval qui tient à préciser que son exploitation est éco-responsable et qu'elle est classée haute valeur environnementale avec la présence sur place d'une trentaine de ruches. Mais au fil de la visite il explique aussi comment sont plantés les pommiers et bien sûr comment il faut s'adapter aux aléas climatiques.

Un combat permanent contre les aléas climatiques

Patrice Blanchet montre aux enfants les filets qui servent à préserver de la grêle ses vergers © Radio France - Françoise Ravanne

Patrice Blanchet reconnait qu'il est de plus en plus difficile de se préserver des aléas climatiques. Après les épisodes de gel au printemps, les fortes chaleurs de ce début juillet auront des répercussions selon lui sur la récolte des pommes. "Le risque qu'il y a c'est sur le développement des fruits avec des calibres qui pourraient être plus faibles mais il y a aussi les arbres qui souffrent" même si pour sa part il dispose notamment d'un étang pour irriguer ses vergers. Et ce qu'il craint à l'issue de ces fortes chaleurs ce sont des orages qui pourraient s'accompagner de grêle. "Quand on voit la taille des grêlons dans certaines régions, on se demande si nos filets pourraient résister" souligne le producteur.

En tous cas il sait déjà que la récolte des pommes sera plus précoce cette année à cause de ces fortes chaleurs. "La récolte pourrait commencer autour des 10 ou 12 septembre c'est à dire avec au moins une semaine d'avance.