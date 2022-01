Selon une étude menée par l'association Familles Rurales, le prix des fruits et des légumes a augmenté de 9% en deux ans. Une hausse due notamment à l'augmentation du prix du carburant et de l'énergie. Constat sur le marché du Beffroi à Amiens.

Sur le marché du Beffroi à Amiens, les fruits et légumes souvent plus cher

Coralie à avec elle un sac rempli de fruits qu'elle vient tout juste d'acheter, elle vient ici chaque semaine et elle a donc constaté une hausse des prix, 9% en moyenne en deux ans selon l'association Familles Rurales : "Avant, j'en avais pour à peu près 10 euros. Et là, j'en ai pour minimum 20 euros pour la même quantité." Alors parfois, elle doit faire des choix : "Je ne prend plus plus de mangues, d'ananas ou d'avocat."

En moyenne, la hausse des prix des fruits et des légumes est de 9% en deux ans © Radio France - Florent Vautier

Derrière son étal de légumes, Benoît Leridon, maraîcher à Méharicourt, à l'est de la Somme, vient justement d'augmenter ses prix :"La carotte, qui était à 1 euro 80, est aujourd'hui à 1 euro 90 le kilo par exemple.". Il n'a pas eu le choix : "Entre le prix de l'essence, les engrais, les graines... bref, tout. On doit vivre et pas forcément survivre. Donc on fait ce qu'on peut."

Notre reportage sur le marché du Beffroi à Amiens Copier

Avec sa voix qui porte, difficile de manquer le grand stand de Manue, 35 ans de marché. De son côté elle a fait le choix de baisser ses marges pour ne pas impacter ses clients. "Tant qu'on peut, on essaye. Tant pis, ce sera une année plus difficile, mais il faut que tout le monde s'y mette." Même choix chez Nabila, une autre vendeuse de fruits. Sur ses étals pas de changement de prix malgré la hausse des coûts. Mais ça pourrait ne pas durer : "On aime nos clients et on veut leur proposer les meilleurs tarifs. Mais à un moment donné, si notre activité se retrouve en péril, forcément, on sera obligé de suivre la tendance."

Pour permettre à tous d'acheter des fruits et légumes, Familles rurales propose un chèque sur le même modèle que l'énergie.