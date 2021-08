Sur les étals des marchés à Strasbourg, le prix des fruits flambe, celui des légumes va aussi grimper

Les étés se suivent et se ressemblent en Alsace. En 2020, le prix des fruits et légumes avait augmenté, car on sortait du premier confinement. En 2021, ce sont les aléas climatiques (gel, pluies excessives) qui font grimper les prix. Reportage sur le marché de l'Esplanade à Strasbourg.

Cette habituée du marché de l'Esplanade, boulevard de la Marne à Strasbourg, a surtout noté une flambée des prix de certains fruits, ils sont rares à cause du gel du printemps et des excès d'eau de l'été : "Les abricots, les pêches, les fraises, tous les fruits étaient chers cette année, c'est clair. Ne parlons pas des myrtilles que l'on trouve d'habitude assez facilement à cette époque-ci. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de se payer des fruits. On achète un peu moins et on fait attention à ce que rien ne pourrisse et ne finisse à la poubelle".

Elle achète moins de bio

Manuela est davantage attentive à ce qu'elle met dans son chariot de courses. "Avant je n'achetais que du bio, détaille cette quinquagénaire. Maintenant, j'essaie de faire moitié moitié à cause des prix. Le bio a surtout beaucoup augmenté, je l'entends. Mais des tomates à 10 euros le kilo, moi je ne peux pas. Donc, aujourd'hui j'ai acheté des tomates pas bio, de l'agriculture raisonnée".

Et si actuellement les prix des légumes restent raisonnables sur les étals du marché strasbourgeois (les courgettes et les aubergines par exemple aiment l'eau), d'autres légumes sont noyés dans l'eau, n'ont parfois pas pu être récoltés à cause des inondations ou sont impactés par les maladies (le mildiou s'est attaqué aux raisins, mais aussi aux tomates par exemple).

Le prix des légumes devrait aussi grimper

Sur son stand qui regroupe les productions de plusieurs maraîchers et d'arboriculteurs, Verena Heili, une productrice de Westhoffen, s'attend donc aussi à une flambée des prix des légumes dans les prochaines semaines. "Les patates commencent à pourrir déjà dans le sol, les carottes, ça va être un automne assez rude, raconte la jeune femme. Pour le moment, les gens ne le ressentent pas trop encore. Mais j'ai bien peur que cet hiver ça soit cher, à cause des pertes".

Ce sont les producteurs bios qui sont les plus impactés, comme Didier Burg, un maraîcher bio basé à Hochstett, près de Brumath. Il ne perd pas le sourire en discutant avec ses fidèles clients du marché de l'Esplanade, mais c'est une année catastrophique pour lui. La récolte de cerises a été quasiment inexistante à cause du gel et de la pourriture. Pour les mirabelles, ça ne s'annonce guère mieux. Ses abeilles ne lui ont pas donné de miel. Ses tomates sont ravagées par le mildiou et à cause des inondations, il n'a pu récolter par exemple les petits pois qu'il avait semés.

Pourtant, Didier Burg n'augmente quasiment pas ses prix sur les marchés : "Ca sera un peu plus cher, mais il faut rester raisonnable, car le budget des gens n'est pas étirable. Le gros problème avec le bio, c'est que tout ou presque est importé et on doit s'aligner sur les produits importés. Nous, on travaille comme les Roumains actuellement. Mon salaire c'est plutôt deux trois euros l'heure, plutôt que dix euros. C'est décourageant, mais on a l'habitude."